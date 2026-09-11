Граждане все чаще пользуются электросамокатами как частью транспортной системы

Несмотря на снижение числа поездок на арендованных электросамокатах в первой половине 2026 года по итогам восьми месяцев спрос вырос на 3%. Ключевая тенденция — не просто увеличение числа поездок, а смена самого характера использования самокатов, отмечают в «Юренте». В текущем сезоне в компании зафиксировали значительный рост числа коротких «транспортных» поездок. Среднее время поездки на самокатах сервиса составило 9,6 минуты. В текущем году доля коротких поездок до 10 минут выросла до 88,3%, при том что в 2023 году на них приходилось 50%. В абсолютных показателях число таких поездок выросло в 2,9 раза.

Рынок переходит к более зрелой модели использования, подтверждают в Whoosh. Там отмечают, что пользователи чаще выбирают самокат как регулярный транспорт, а не как спонтанный или развлекательный сервис. В Москве уже 85–90% поездок имеют транспортный сценарий, а 67% пользователей в том числе используют самокаты для связи с метро, остановками и транспортно-пересадочными узлами, отмечает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов. Это делает спрос более регулярным, добавляет он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кикшеринг набрал скорость».