Елена Рыбакина вышла в финал US Open

Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина обыграла американку Кори Гауфф и вышла в финал Открытого чемпионата США (US Open). Игра закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

В финале за победу в US Open Рыбакина встретится с действующей чемпионкой US Open Ариной Соболенко из Белоруссии.

Это первый для теннисистки выход в финал US Open. В прошлом году она вышла из турнира на стадии 1/8 финала. Тогда Рыбакина уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой.

Елена Рыбакина родилась в Москве. До 2018 года спортсменка выступала за Россию. В 2026 году теннистистка выиграла Australian Open.