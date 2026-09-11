Спрос на аренду электросамокатов вырос на 3% по итогам восьми месяцев

В январе—августе 2026 года число поездок в сервисах аренды электросамокатов выросло на 3% по всей России, подсчитали в сервисе «Чек индекс» по запросу “Ъ”. В Москве показатель вырос на 3%, в Санкт-Петербурге — на 4%. Средний чек по всей стране при этом увеличился на 14%, до 207 руб., в Москве — на 12%, до 311 руб., в Санкт-Петербурге — на 11%, до 221 руб.

После не слишком удачного для сервисов начала сезона 2026 года, когда рынок снизился на 3% год к году, в летние месяцы спрос на аренду электросамокатов вырос, в совокупности обеспечив позитивные показатели продаж за прошедшие восемь месяцев в целом, отмечают эксперты «Чек индекс». В компании связывают повышение спроса на шеринг самокатов с удорожанием такси, каршеринга и автомобильных поездок в связи с ростом цен на бензин в том числе из-за сложной топливно-логистической ситуации.

Оператор кикшеринга «Юрент» также зафиксировал рост спроса на аренду электросамокатов. В компании сообщили “Ъ”, что число поездок в январе—августе 2026 года выросло на 5,4%. В Whoosh раскрывают данные только за первое полугодие: число поездок на самокатах оператора осталось на уровне прошлого года — 56,5 млн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кикшеринг набрал скорость».