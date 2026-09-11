Операторы фиксированной связи столкнулись с блокировкой своих легитимных звонков

С начала августа мобильные операторы стали блокировать звонки юрлиц без заключенных договоров на маркировку массовых вызовов. Но пока система сбоит и блокирует даже легитимные соединения.

Операторы фиксированной связи столкнулись с блокировкой своих звонков из-за того, что мобильные операторы определяют их как массовые автоматизированные вызовы (МАВ). Об этом “Ъ” рассказали два собеседника на телеком-рынке.

Например, источники “Ъ” рассказали о нескольких случаях, когда операторы МТС и «Вымпелком» блокировали вызовы компаний, у которых настроена переадресация с офисных АТС на мобильные сотрудников. Такие звонки определялись как МАВ. Еще один собеседник рассказал о случаях блокировки звонков «МегаФоном» под предлогом того, что абонент якобы отказался от массовых звонков, хотя он этого не делал.

В Минцифры заявили “Ъ”, что не получали жалоб от фиксированных операторов на блокировки звонков. Мобильные операторы уверяют, что действуют в рамках закона, а пострадавшие компании уверяют: проблема в отсутствии «нормальных критериев массовых вызовов».

Подробнее — в материале «Ъ» «Звонки запутались в проводах».