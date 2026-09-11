Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). В финал турнира Соболенко выходит четвертый год подряд.

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 20 минут. В финале Соболенко встретится с победительницей встречи Кори Гауфф из США и Елены Рыбакиной из Казахстана.

Арина Соболенко с октября 2024 года удерживала статус первой ракетки мира. Елена Рыбакина после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США получила достаточное количество баллов, чтобы возглавить рейтинг WTA. Официально рейтинг обновится 14 сентября — после завершения US Open.