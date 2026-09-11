Bloomberg: совладельцы «Челси» близки к продаже своих долей в клубе
Миллиардеры-финансисты Марк Уолтер и Тодд Боэли близки к сделке по продаже своих долей в футбольном клубе «Челси» мажоритарному владельцу — компании Clearlake Capital. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, переговоры между инвесторами активизировались в последние недели. Господа Уолтер и Боэли, которым суммарно принадлежит около 25% акций клуба, рассчитывают закрыть сделку с небольшой прибылью.
Инвестиционный фонд Clearlake Capital уже владеет 61,5% акций «Челси», приобретенных совместно с господином Боэли у Романа Абрамовича в 2022 году за 2,5 млрд ($3,4 млрд).
Как сообщает Bloomberg, причиной для пересмотра активов Марка Уолтера стало федеральное расследование властей США в отношении его холдинга TWG Global из-за нераскрытых аффилированных кредитов на $20 млрд. Хотя официальных обвинений предъявлено не было, бизнесмен начал планомерно расчищать балансы, включая недавнюю продажу клуба NBA Los Angeles Lakers.
«Эта потенциальная сделка оценивает долю Марка Уолтера в футбольном клубе "Челси" с премией к его первоначальным инвестициям... После выхода из этого актива господин Уолтер намерен продолжать инвестировать в спортивную сферу»,— сказал агентству представитель господина Уолтера.
Если после выкупа пакет Clearlake Capital превысит 75%, мнение Тодда Бёли утратит прежнее значение: он не получит представительства в совете директоров, и его влияние на ключевые решения ослабнет. При этом, согласно договоренности акционеров, Бёли вплоть до 2027 года исполняет обязанности президента клуба, то есть его публичная и операционная роль может сохраниться на фоне ослабления позиции в корпоративном управлении.
Консолидация также связана с устройством самой собственности: нынешние владельцы клуба не могут продавать свои акции третьим сторонам без согласия действующих акционеров, поэтому появление стороннего инвестора, который устроил бы всех, трудноосуществимо. Переход пакета к уже действующему мажоритарному владельцу меняет баланс внутри существующей конструкции, не требуя согласования с новым внешним покупателем.