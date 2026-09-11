«Комо» круче «Ромы»

В первом туре общего этапа футбольной Лиги чемпионов состоялись заключительные шесть матчей. Самые крупные победы одержали «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», которые разгромили «Будё-Глимт» и «Сабах» 5:0 и 4:0 соответственно. Очень уверенно начал турнир и дебютант еврокубков «Комо», обыгравший с разницей в три мяча «РБ Лейпциг» — 4:1. Другой итальянский клуб — «Рома» — с большим трудом отстоял ничью 1:1 в матче с «Фенербахче».

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Программа третьего игрового дня стартового тура Лиги чемпионов была настолько легкой, что на статус центрального в ней мог претендовать, наверное, разве что матч «Фенербахче»—«Рома». Хотя турецкий клуб не участвовал в основной стадии турнира с сезона-2008/09, а итальянский вернулся после почти восьмилетнего перерыва. Но стамбульцы собрали мощный по именам состав, который выглядел таковым даже в отсутствие травмированного Марко Асенсио и дисквалифицированного Маттео Гендузи. А главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини даже со скромной «Аталантой» показывал хорошие результаты в Лиге чемпионов.

В центре поля главной фигурой у «Фенербахче» был Н’Голо Канте, который и в 35 лет выполняет гигантский объем работы. Тем не менее «Рома» имела заметное преимущество в средней линии, где все выжигали Ману Коне и Брайан Кристанте, а впереди игра строилась через Пауло Дибалу и Дониелла Малена. И хотя в первом тайме гости не использовали явный голевой момент, когда Дибала пробил в голкипера Эдерсона, они все же открыли счет на 39-й минуте после удара из-за штрафной площади Кристанте.

Хозяева до перерыва на удивление пассивно смотрелись в атаке, учитывая, что на позициях вингеров у них действовали Керем Актюркоглу и Мейсон Гринвуд, а на острие — Ведат Мурики. Но перерыв пошел им на пользу, и на 48-й минуте они отыгрались, запутав перемещениями подопечных Гасперини. Левый защитник Арчи Браун неожиданно оказался на месте центрального нападающего и, получив тонкую передачу от Гринвуда, уверенно разобрался один на один с вратарем Миле Свиларом. А вскоре Канте, протащив мяч через полполя, выдал шикарный пас на Мурики, который в отличие от Брауна ударил бесхитростно и запорол просто супермомент.

В середине второго тайма стамбульцы активировали свою новую опцию в лице Ромелу Лукаку, и знаменитый бельгиец, пришедший к ним из «Наполи», мог сразу отметиться результативным действием. Он все сделал для того, чтобы Огуз Айдын забил, а тот попал в защитника римлян Девайна Ренча. В концовке еще центральный защитник хозяев Натан Аке после навеса со стандарта угодил в перекладину. «Фенербахче» должен был забирать победу, но довольствовался только ничьей 1:1.

Из тяжеловесов в этот день играла только «Бавария». Немецкий клуб, который и в нынешнем сезоне причисляют к узкому кругу основных претендентов на титул, встретился на старте с главной сенсацией прошлой Лиги чемпионов «Будё-Глимт».

В том розыгрыше команда Кьетиля Кнутсена красиво выбила «Интер» в стыковом раунде play-off и едва не заскочила в четвертьфинал. Возможно, она и в этой европейской кампании пошумит, но в матче с «Баварией» на выезде за счастье было хотя бы избежать разгрома.

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До перерыва норвежскому клубу даже удалось зацепиться за нулевую ничью. Мюнхенцы и сами как-то никуда не спешили. Голкипер «Будё» Никита Хайкин потащил от Луиса Диаса в дебюте, а потом хозяева редко беспокоили его. Проснулись они только ближе к концу первого тайма, когда Йозуа Киммих разбудил одноклубников звонким ударом в штангу. И вот тут Хайкин еще дважды спас гостей, когда опасно били Джамал Мусиала и тот же Киммих. Но на второй тайм он уже не вышел из-за травмы, и сразу после перерыва Мусиала пробил его сменщика Юлиана Файе Лунна. В том эпизоде мяч удачно отскочил к полузащитнику «Баварии» после заблокированного удара Гарри Кейна, который затем отличился на стандарте, подставив голову под подачу Майкла Олисе. Это был 55-й гол Кейна в Лиге чемпионов. А потом Алфонсо Дэвис и Олисе окончательно испортили настроение Лунну, хотя и Хайкин там бы не вытащил. В компенсированное время, когда у гостей еще удалили Одина Бьёртуфта, Олисе оформил дубль, и «Будё-Глимт» проиграл 0:5.

Когда-то тоже входивший в число тяжеловесов «Манчестер Юнайтед», который пропустил две предыдущие Лиги чемпионов, экзаменовал на своем поле дебютанта турнира «Сабах». Азербайджанский клуб вообще был основан только в 2017 году, а на международной арене мог похвастаться лишь участием в квалификации Лиги конференций и Лиги Европы. Зато в нынешнем сезоне он совершил головокружительный взлет, стартовав с первого отборочного этапа главного еврокубка и преодолев четыре раунда. Правда, повторить успех «Карабаха», который в прошлой Лиге чемпионов добрался до play-off, «Сабаху» будет очень сложно, учитывая его календарь.

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На 27-й минуте Матеус Кунья замкнул прострел Патрика Доргу, на 43-й Бруну Фернандеш положил второй гол с передачи Юри Тилеманса, а на 45-й Беньямин Шешко, выйдя один на один с вратарем, спокойно обвел Стаса Покатилова и покатил мяч в пустые ворота. Манчестерцы довольно легко смяли «Сабах» еще в первом тайме, хотя и у нападающего гостей Джоя-Ланса Миккельса при счете 0:1 был отличный момент, когда он промахнулся головой, оставшись в одиночестве на дальней штанге. На 68-й минуте Лисандро Мартинес закатил еще один гол, и «Юнайтед» победили 4:0.

Также дебютировал в Лиге чемпионов «Комо», который, впрочем, ранее не выступал ни в каких еврокубках.

Из футбольной комы этот глубоко провинциальный итальянский клуб вывел 39-летний испанский специалист Сеск Фабрегас, известный в прошлом футболист, чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Клубная карьера у него тоже была будь здоров — «Арсенал», «Барселона», «Челси», «Монако». Заканчивал ее он как раз в «Комо», здесь стал тренером и быстро вывел команду в Лигу чемпионов.

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В домашнем матче с «РБ Лейпциг» подопечные Фабрегаса уже на 15-й минуте повели 1:0, когда Мартин Батурина, даже несмотря на то, что поскользнулся в самый ответственный момент, подработал мяч и отправил его в сетку. На 38-й минуте Анастасиос Дувикас убежал на встречу с голкипером гостей Мартеном Вандевордтом и обеспечил «Комо» еще более комфортное преимущество, а Батурина записал себе в актив еще голевой пас. Более того, на 54-й минуте Ассане Диао довел счет до крупного. При этом Люка да Кунья умудрился промазать по пустым воротам из убойного положения, и тут же Андрия Максимович сократил разницу. Но на большее «Лейпциг» не хватило, а Максимо Перроне на 90-й минуте принес «Комо» крупную победу 4:1. Два результативных паса отдал лидер команды Нико Пас, и Фабрегас блестяще начал Лигу чемпионов.

В Праге, где «Славия» принимала «Ланс», все самое интересное произошло во втором тайме, который начался с удаления за фол последней надежды защитника хозяев Микулаша Конечны. Казалось, что для чешского клуба все кончено, но Даниэль Штурм неожиданно завалил красивый гол, когда уже вроде бы вышел из штрафной. Французская команда реализовала большинство усилиями Абдаллы Симы, однако на 88-й минуте пражане устроили штурм ворот Робена Риссера, и Штурм снова забил в меньшинстве. Каково же было их разочарование, когда на 91-й минуте Флорьян Товен сравнял счет, а на 93-й Рубен Агилар загнал третий мяч, и «Ланс» выиграл 3:2.

В еще одном матче ПСВ дома не смог одолеть «Шахтер». Уступая 0:1 после первого тайма, чемпион Нидерландов добился лишь ничьей 1:1 благодаря точному удару Сержиньо Деста.

Александр Ильин