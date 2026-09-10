В Новороссийске открылись поврежденные при ударе БПЛА детские сады

Детские сады Новороссийска №10 и №22 возобновили работу в ограниченном режиме после удара беспилотников в ночь на 9 сентября. В школе №15 продолжают ремонтировать фасад и укреплять каркас здания. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Важно, что все объекты жизнеобеспечения и инженерные системы уцелели»,— написал господин Кравченко в Telegram-канале. Специалисты продолжают обходить поврежденные дома. На данный момент зафиксированы повреждения в 576 квартирах и 76 частных домах.

При атаке на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребенок. Пострадали 29 человек. В городе ввели режим ЧС.

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