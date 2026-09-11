Доля дистрибуторов в 3PL-складах РФ выросла до 43% за девять месяцев 2026 года

По предварительным итогам девяти месяцев 2026 года, доля дистрибуторов в общем объеме занимаемых площадей в 3PL-складах в целом по РФ выросла на 13 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 43%, по данным исследования NF Group. Увеличение связано с усложнением логистики дистрибуторов: средства, которые такие компании вкладывают в оборудование склада и организацию операций, конкурируют с капиталом на закупку товара, отмечает коммерческий директор RFL (3PL-оператор) Ольга Муллаярова. По ее словам, в текущих условиях передача логистики оператору экономически более выгодна.

Стоимость хранения паллеты в сентябре 2026 года составила 32,6 руб. в сутки, что на 4% меньше год к году, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко. При этом совокупные затраты на аренду классического склада обойдутся дороже на 15–50%, говорит управляющий директор NC Logistic (3PL-оператор) Гарольд Власов.

Кроме того, активность дистрибуторов в этом году заметно выросла. Например, в январе—августе 2026 года поставки товаров из Китая в России увеличились на 30,7% год к году, до $84,6 млрд, сообщали ранее в главном таможенном управлении Китая. В целом объем трансграничных онлайн-заказов в первом полугодии текущего года увеличился на 40% год к году, до 320 млрд руб., подсчитали в Infoline.

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