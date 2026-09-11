За 10 дней сентября трейдеры не зарегистрировали ни одной сделки с нефтепродуктами

За первые десять дней добровольной регистрации внебиржевых сделок с нефтепродуктами участники рынка не подали ни одного контракта, узнал “Ъ”. С марта 2027 года процедура станет обязательной. Учет повысит прозрачность сделок, но не устранит дефицит топлива, а для небольших трейдеров создаст дополнительную нагрузку, отмечают эксперты.

С 1 сентября началась добровольная регистрация внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов объемом от 1 тонны на внутреннем рынке. С 1 марта 2027 года это станет обязательным. Требование закреплено в постановлении правительства №1111 от 29 августа. ФАС позиционирует систему регистрации как инструмент для обеспечения прослеживаемости товаропроводящих цепочек и формирования более прозрачного ценообразования. На основе собранных данных должны быть определены индикативные цены по регионам, которые станут ориентиром для контроля наценок.

Как сообщили “Ъ” в ФАС, желающих добровольно зарегистрировать контракты к 10 сентября не было. Впрочем, отметили там, в 2026 году более 50 компаний добровольно ежемесячно регистрируют сделки общим объемом более 500 тыс. тонн нефтепродуктов по мелкооптовым договорам.

Источник в отрасли видит в инициативе попытку продемонстрировать активность регуляторов в ситуации, когда они не могут решить главную проблему — насытить внутренний рынок бензином из-за последствий атак на НПЗ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Топливо остается в тени».