Топливо остается в тени

За первые десять дней добровольной регистрации внебиржевых сделок с нефтепродуктами участники рынка не подали ни одного контракта, узнал “Ъ”. С марта 2027 года процедура станет обязательной. Учет повысит прозрачность сделок, но не устранит дефицит топлива, а для небольших трейдеров создаст дополнительную нагрузку, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 сентября началась добровольная регистрация внебиржевых договоров поставки нефтепродуктов объемом от 1 тонны на внутреннем рынке. С 1 марта 2027 года это станет обязательным. Требование закреплено в постановлении правительства №1111 от 29 августа.

Сейчас система работает в узком формате. Производители топлива, продавшие за предшествующий год более 100 тыс. тонн, отчитываются о сделках от 60 тонн при продаже на экспорт. Также действует требование отчитываться о сделках с прямогонным бензином от 25 тонн на внутреннем рынке.

Введение системы мониторинга совпадает с очередным ухудшением ситуации на топливном рынке. В части регионов сохраняются перебои со снабжением. Власти Ленинградской области предупредили о повторении «июльского сценария» — снижении отгрузок топлива с НПЗ из-за атак.

Розничные цены на топливо растут неравномерно. По данным Росстата за неделю с 31 августа по 7 сентября, средняя цена на бензин в РФ выросла на 49 коп., до 78,25 руб. за 1 л, дизтопливо подорожало на 4 коп., до 88,44 руб. за 1 л. Стоимость топлива поднялась в 49 субъектах, при этом снижалась в девяти регионах. В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены практически не изменились.

ФАС позиционирует систему регистрации как инструмент для обеспечения прослеживаемости товаропроводящих цепочек и формирования более прозрачного ценообразования. На основе собранных данных должны быть определены индикативные цены по регионам, которые станут ориентиром для контроля наценок.

Как сообщили “Ъ” в ФАС, желающих добровольно зарегистрировать контракты к 10 сентября не было.

Впрочем, отметили там, в 2026 году более 50 компаний добровольно ежемесячно регистрируют сделки общим объемом более 500 тыс. тонн нефтепродуктов по мелкооптовым договорам.

Источник в отрасли видит в инициативе попытку продемонстрировать активность регуляторов в ситуации, когда они не могут решить главную проблему — насытить внутренний рынок бензином из-за последствий атак на НПЗ. По его оценке, система создаст значительные операционные издержки для трейдеров. Другой собеседник среди участников торгов указывает, что доля самого крупного трейдера — 5% биржевого, или 1% российского рынка. То есть, продолжает он, среди трейдеров нет доминирующих игроков, а значит, существенного влияния регистрации на рынок не ожидается.

Сама по себе регистрация внебиржевых сделок не станет инструментом долгосрочного сдерживания цен, говорит генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. По его мнению, ручное регулирование и постоянный мониторинг требуют значительных ресурсов от регуляторов и трейдеров и не создают стимулов для снижения стоимости топлива. Статистика внебиржевых продаж сама по себе не может быть рычагом снижения цен: сбор данных лишь увеличит административную нагрузку, но не обеспечит стабилизацию рынка в длительной перспективе, уверен он.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что новая система сделает цепочку ценообразования более прозрачной, но сама по себе не позволит влиять на цены. Регулятор, поясняет он, сможет видеть условия сделок и выявлять возможную дискриминацию независимых участников, однако при дефиците предложения это не устранит причины увеличения цен. При этом дополнительная отчетность может увеличить нагрузку на небольших трейдеров и создать для них дополнительные барьеры.

Ольга Озембловская