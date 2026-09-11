«Росгосстрах» будет продан до 1 апреля 2027 года

Как рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, «Росгосстрах» должен быть продан до 1 апреля 2027 года. «С большой вероятностью — внутри 2026 года», уточнил он. По его словам, в сентябре этого года совет директоров Банка России одобрил нормативный документ, устанавливающий лимит на так называемые отдельные активы, ранее называвшиеся иммобилизованными.

«По нашим данным, изменены регуляторные параметры, в соответствии с которыми к “отдельным активам” приравняют страховые компании и НПФ, в связи с этим мы намерены ускоряться, чтобы к 1 апреля реализовать страховую компанию “Росгосстрах”»,— сообщил Дмитрий Пьянов. Документ находится на регистрации в Минюсте и должен вступить в силу с 1 апреля 2027 года.

«Росгосстрах» является одной из крупнейших и старейших российских страховых компаний. Компания завершила 2025 год с прибылью в размере 8,84 млрд руб. (по итогам 2024 года она составляла 8,35 млрд руб.) и увеличила выручку на 7,7% — до 100,1 млрд руб. (данные ОСБУ). Активы «Росгосстраха» выросли с начала 2025 года на 5,1% и достигли 134,2 млрд руб. по итогам года. Собственный капитал увеличился на 13,8%, до 73,1 млрд руб.

Пока, по словам господина Пьянова, есть пара кандидатов на покупку «Росгосстраха» — по регуляторным причинам это точно не банковские группы и точно не страховые компании. Ранее участники рынка называли в качестве претендентов на покупку страховой компании «Балтийский лизинг», который был ранее приобретен компанией «Прибыльные инвестиции» Михаила Жарницкого (см. “Ъ” от 25 апреля 2025 года). Источник «Интерфакса» на страховом рынке заявлял, что наиболее вероятным кандидатом на приобретение «Росгосстраха» считается финансово-инвестиционная группа «Регион», переговоры которой с ВТБ идут давно.

В ВТБ планируют, что сделка будет денежной, а новые ее сроки будут определены в течение одного-двух месяцев. «Страховой актив продавать легко, поскольку основной доход страховщиков — инвестиционная деятельность, и чем выше ключевая ставка, тем выше доходы, так как компании инвестируют не в акции, а в облигации»,— заявил Дмитрий Пьянов. По его мнению, пока продолжается период сравнительно высокой ключевой ставки, страховой бизнес выгоден. При этом он отметил, что «Росгосстрах-Жизнь» в периметр сделки не входит, а доля ВТБ в «Согазе» останется у банка, поскольку невелика.

Максим Буйлов