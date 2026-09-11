Участники транспортной отрасли жалуются на хаос с переводом документов в цифру

Прошло десять дней с момента перевода транспортной отрасли на обязательный электронный документооборот (ЭДО). Участники рынка отмечают хаос и резкое замедление процессов, связанное как с неясностью требований, так и с неготовностью к новому функционалу и нагрузке операторов ЭДО, и говорят, что пока в электронном виде документы изготавливать дольше и сложнее, чем в бумаге. По просьбе “Ъ” Минтранс дал разъяснение по ряду частых вопросов, а ФНС заверила, что до 1 марта подача бумажной накладной при наличии уважительных причин не будет автоматически лишать заявителя права на налоговый вычет.

За первую неделю сентября зарегистрировано 8,2 млн электронных перевозочных документов (ЭПД), сообщили “Ъ” в Минтрансе. Для сравнения, за весь август было оформлено 2,5 млн ЭПД. Всего к системе ГИС ЭПД, уточнили в министерстве, подключилось более 261 тыс. компаний, оформлено порядка 60 млн электронных документов.

Несмотря на то что, как отмечают в Минтрансе, у бизнеса было четыре года на тестирование ГИС ЭПД, а крупнейшие игроки с самого начала работают в системе, участники рынка отмечают огромное количество сбоев разного рода.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электрон тормозит поездки».