Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре показали рост третий месяц подряд

Ценовые ожидания российских предприятий в сентябре растут третий месяц подряд, следует из опубликованных 10 сентября результатов опроса Банка России. Баланс таких ожиданий бизнеса на ближайшие три месяца вырос с 20,5 пункта в июле до 21,1 в августе и 22,7 пункта в сентябре.

Ожидаемые предприятиями темпы роста отпускных цен в пересчете на год ускорились с 6,3% до 7%, сообщает ЦБ. Это частично может быть связано с приближением октябрьской индексации тарифов ЖКХ, отмечают аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». В розничной торговле и сельском хозяйстве, наиболее тесно связанных с потребительской инфляцией, ценовые ожидания предприятий при этом снизились.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предприятия ждут роста цен»