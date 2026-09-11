Власти упростят исправление неточностей в данных о площади недвижимости в ЕГРН

Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий порядок уточнения в ЕГРН площади зданий, сооружений и находящихся в них помещений. Инициатива касается объектов, учтенных до 2013 года по старым методикам бюро технической инвентаризации (БТИ). Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас уточнение параметров такой недвижимости законодательно не предусмотрено, но на практике «возникает необходимость приведения содержащихся в ЕГРН сведений в соответствие фактическим данным».

Законопроект, как пояснил глава Росреестра Олег Скуфинский, предполагает, что для внесения правок будет достаточно технического плана от кадастрового инженера при условии его совпадения с имеющимся в архивах службы поэтажным планом.

В Росреестре “Ъ” сообщили, что мера направлена на снижение административной нагрузки, она «положительно отразится на качестве данных ЕГРН и позволит изменять площади объектов без выполнения работ по реконструкции».

Подробнее — в материале «Ъ» «Старые "квадраты" учтут по-новому»