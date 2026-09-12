Тщательно сочтенные дни

На прошлой неделе состоялись Женевские часовые дни (GWD) — вторая по значимости выставка после весенней Watches & Wonders. Приняли участие 71 бренд (в основном независимые) с более чем 400 новинками, 2,5 тыс. конечных клиентов и коллекционеров, 500 представителей прессы — цифры внушают. О нюансах рассказывает Юрий Хнычкин.

Начнем патриотично. Флагман российского часового цеха Константин Чайкин показал лимитированный хронограф ПК-2А, в переводе с оправданного техносленга «Покоритель космоса, вторая модифицированная версия». Последние восьми лет мануфактура «Константин Чайкин» совместно с «Роскосмосом» экспериментирует с механическими часами для открытого, то есть вне корабля или станции, космоса. Это не маркетинговый прием, а требование космических институций для дублирования показаний механическим способом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Konstantin Chaykin хронограф ПК-2А

Фото: Konstantin Chaykin Часы Konstantin Chaykin хронограф ПК-2А

Фото: Konstantin Chaykin

Прототипы модели четырежды испытаны в условиях выходов российских космонавтов в открытый космос, поэтому с учетом полученного опыта Чайкин предложил хронограф, созданный с учетом орбитального опыта и жесткого забортного излучения. В 44-миллиметровый стальной корпус помещен один из лучших базовых механизмов советской разработки «Полет 3133» с ручным заводом, сильно доработанный и отлично декорированный Чайкиным. В частности, добавлены микрометрическая регулировка баланса, функция стоп-секунды и 12-часовой счетчик хронографа, причем последний смонтирован непосредственно на платине (основе) механизма. Для этого узла в черном циферблате сделан круговой вырез, так что при первом взгляде его можно принять за заглубленный счетчик. Однако он «вырастает» из механизма — аналогов такого решения в часпроме автор не припомнит. Несомненно, что российский новатор не мог игнорировать общую эстетику главных космических часов мира — хронографа Omega Speedmaster Moonwatch Professional (также с ручным заводом), но у него получилась интересная и самобытная вещь. В масштабах мирового рынка коммерческий успех 28 экземпляров серии, каждый из которых предлагается за внушительные 50 тыс. швейцарских франков, или 5 млн руб., сомнений не вызывает.

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Финансы поют романсы

Входящая в холдинг LVMH мануфактура Zenith продемонстрировала трехстрелочник Chronomaster Solo Sport на базе хронографа Chronomaster Sport. «Навесить» на базовый калибр модуль хронографа, как регулярно случается, — дело компромиссное, но логически объяснимое, однако автору решительно непонятно: зачем кастрировать изначально идеально подходящий для замеров интервалов в 1/10 секунды — благодаря рабочей частоте 36 тыс. полуколебаний в час — интегрированный мануфактурный механизм хронографа El Primero? Впрочем, для марки это не впервой: в предыдущей итерации подобные часы назывались El Primero Espada. Новинка дебютировала в стальном корпусе диаметром 40 мм с керамическими безелями и циферблатами трех цветовых вариаций: белым, черным и коричневым. Цена, признаться, тоже удивила: если в 2012 году стальные El Primero Espada на стальном браслете стоили 5850 франков, то за Chronomaster Solo Sport в аналогичном исполнении просят 9900 франков. И это за трехстрелочник даже без хронометрической сертификации! Zenith уходит в зенит, не иначе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часы Zenith Chronomaster Solo Sport

Фото: Zenith Часы Zenith Chronomaster Solo Sport

Фото: Zenith

Марка Oris, продолжая сотрудничество со студией Disney, представила третьего после лягушонка Кермита и свинки Мисс Пигги анимационного персонажа из семейства «Маппет» — фокусника Великого Гонзо. ProPilot X Gonzo Edition в титановом корпусе диаметром 44 мм — скелетоны, оснащенные мануфактурным калибром 115 с ручным заводом и выдающимся десятидневным запасом хода. Циферблат выполнен в градиентах синего, красного и желтого и обрамлен кольцом с лазерной гравировкой, меняющим цвет в зависимости от освещения. Цена — 8500 франков, что за нелимитированное изделие марки с репутацией «реальных часов для реальных людей» (рекламный слоган Oris, чья средняя розничная цена составляет 2,3 тыс. франков) дороговато.

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Проблема доступности для швейцарских марок сейчас действительно стоит остро. Год от года механические часы растут в цене, что заметно по вышеприведенным примерам. Отчасти исправить ситуацию призван перезапуск почтенной марки Gallet, основанной ровно два столетия назад, в 1826 году, и не пережившей «кварцевой революции» 1970-х. Теперь она входит в House of Brands — объединение, созданное амбициозным главой Breitling Джорджем Керном. Он уже добавил к основному бренду некогда изысканную марку Universal Geneve, которую позиционировал выше Breitling, а Gallet в холдинге Керна должна закрыть нишу часов entry-level. На GWD состоялся первый показ модельного ряда Gallet. Его составили трехстрелочники и хронографы с ворлдтаймерами (указателями времени в разных часовых поясах) Flying Officer, хронографы Multichron Pilot и Multichron Sport, а также реплики винтажных моделей Gallet Classics. Цены на стальные часы диаметром 40–42 мм (в зависимости от коллекции) такие: трехстрелочники — 2500 франков, хронографы — 3900 франков. Это за исполнение с кожаными ремешками, стальные браслеты добавляют еще 200 франков. Экономия достигнута за счет использования покупных автоматических механизмов Sellita, очевидно, без дополнительной финишной отделки, о чем свидетельствуют глухие задние крышки. Сборка часов производится на мощностях Breitling, а они значительные.

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Особняком стоит винтажная коллекция Gallet Classics: стальные хронографы диаметром 38 мм оснащаются мануфактурными механизмами Breitling c ручным заводом и сертификатом хронометра COSC. Тут уже появляется прозрачная задняя крышка для обозрения механизма, но цена вырастает до 5900 франков. Если не рассматривать капсульную винтажную коллекцию, то модельный ряд Gallet должен составить ценовую конкуренцию таким брендам, как TAG Heuer, Tudor, Montblanc, уже упомянутому Oris.

Альянсы в повестке

Нам уже случалось отмечать, что часовой мир переживает бум коллабораций. Не стали исключением и новинки последних GWD.

Мануфактура Bvlgari выбрала для партнерства модель Antiqua Perpetual Calendar, созданную в стиле стимпанк в 1998 году французом Вианне Альтером (иногда встречается транскрипция Хальтер). Узнаваемый стиль Альтера до сих пор имеет множество последователей, это далеко не первая его коллаборация (ранее в альянс с ним вступали марки Louis Erard и Massena LAB, специализирующиеся на доступных коллабах), но, безусловно, самая продуманная и фундаментальная. Octo Finissimo Dual Time X Vianney Halter получили по аналогии с Antiqua четыре отдельных циферблата, показывающих часы и минуты, дату, время второго часового пояса и время суток (индикатор «день/ночь»). Специально для коллаба были разработаны дополнительные модули к ультратонкому мануфактурному механизму BVL 138 с микроротором автоподзавода, в результате получился новый калибр BVF 200 толщиной 5,49 мм. Он помещен внутрь корпуса диаметром 40,5 мм и толщиной 9,7 мм из титана (30 экземпляров) или розового золота (10 экземпляров). Блестящую работу по адаптации очень разных, но при этом узнаваемых стилей Antiqua и Octo Finissimo провел шеф-дизайнер часового подразделения Bvlgari Фабрицио Буонамасса. По моему мнению, это были самые эффектные часы GWD. Потраченных на них 70 тыс. франков (в титане) или 108 тыс. франков (в золоте) жалко не будет.

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Второй бренд марки MB&F, M.A.D.Editions, продолжил серию своих демократичных и чрезвычайно популярных в среде хронофанатов изделий коллабом со старейшиной часового цеха — 82-летним Винсентом Калабрезе. M.A.D.3 Vincent Calabrese творчески переосмысливает модель Baladin 1989 года, положившей начало усложнению, известному как «блуждающий час». Цифровой указатель часа перемещается по окружности на вращающемся диске, точные показания считываются на неподвижной круговой шкале минут. Индикация получается плавной, гипнотизирующей и, главное, интуитивно понятной. Для сохранения традиционной для M.A.D.Editions доступной цены в 2900 франков применен базовый автоматический калибр La Joux-Perret, впрочем изрядно переделанный. За реализацию сложной технической задачи в рамках ограниченной заданием конечной цены часов техническая команда MB&F заслуживает искреннего уважения. Корпус диаметром 40 мм и толщиной 12,7 мм выполнен из стали. M.A.D.3 Vincent Calabrese выйдут двумя сериями: версия с пурпурным циферблатом предложена обладателям часов основного бренда MB&F, его партнерам и поставщикам, а право приобрести версию с синим циферблатом разыграно в лотерею для всех желающих. Сбор заявок на фирменном сайте длился неделю и завершился 7 сентября.

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Независимая марка Czapek в модели Place Vendome Complicite Glacier Blue вступила в альянс с выдающимся часовщиком Бернхардом Ледерером. Это отразилось в названии — «complicite» по-французски означает «соучастие». Ледерер адаптировал для Czapek свой механизм с ручным заводом с двумя независимыми балансами, вращающимися в противоположных направлениях. Каждый из них оснащен собственным спусковым узлом, а дифференциал, расположенный у отметки «12 часов», выравнивает расхождения в их ходе. Механизм отделан по самым высоким стандартам, фаски на внутренних углах — просто загляденье. Прекрасна и отделка скелетированного светло-голубого циферблата, и платиновый корпус диаметром 41,8 мм и толщиной 13,3 мм. Лимитированная серия из десяти экземпляров, стоимость — 103 тыс. франков, цена для сложной механики Ледерера умеренная.

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Юрий Хнычкин