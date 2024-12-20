Машины времени
Какие механические часы мы увидим в 2025 году
Часовой рынок, в отличие от модного, консервативен, и его актуальные тренды размазаны не по сезонам, а по пятилеткам. В своих наблюдениях «Коммерсантъ Стиль» попытался вычленить их, но эти тенденции проявились отнюдь не за последние 12 месяцев. С другой стороны, это внушает надежду, что в наступающем году они не канут в Лету. Если где-то и существуют долговременные (от термина «вечные» мы воздержимся) ценности, так здесь: в царстве прецизионной точности и, как минимум, четырехзначных в валюте ценников.
Квадратные часы
Симметричные по длине и ширине квадратные корпуса дополняют фигуры, отличные от классической часовой окружности. Другие из них — прямоугольники и не особо актуальные ныне «бочки». Разумеется, некоторые иконические часы всегда сохраняли некруглые очертания: Jaeger-LeCoultre Reverso (прямоугольник), большинство моделей Richard Mille и Franck Muller (бочкообразные), TAG Heuer Monaco (квадрат), не считая мастера часовых форм Cartier, в линейке которой всегда можно было найти любые фигуры. Но именно «квадраты» мощно отметились в 2024 году. Очевидно, строчки «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» нашли отклик в душе современных швейцарских часовых дизайнеров. Все отлично, кроме одного: никто из вновь пришедших, включая умудренную мануфактуру Patek Philippe, не снабдил свои новинки квадратным в плане механизмом (да — это сложно, дорого, но исполнимо), чтобы добиться подлинной гармонии между формой и содержанием часов.
Розовые циферблаты
К классическим серебристым, белым и черным циферблатам некоторое время назад добавились модные синие (провозглашенные «новым черным»), а также различные оттенки серого, коричневого и зеленого. К радости всех владельцев подобных часов сообщаем, что все они по-прежнему актуальны. Также сюда следует добавить с давних пор востребованный для сложных часов лососевый (или медный) тон циферблата. Вероятно, как производное из последнего возник розовый, хотя я бы не стал исключать влияния прошлогодней голливудской комедии «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Справедливости ради, некоторые марки (не только всеядная Rolex, но и сдержанная Oris), выпустили часы с розовыми циферблатами еще до выхода «Барби».
Коллаборации часовых марок
Партнерства, альянсы, коллаборации (называйте, как хотите) давно стали признаками мастерства маркетинга отдельных брендов. Некоторые из них (яркий пример — Hublot) построили на них свое благосостояние. Но теперь речь не о символическом партнерстве с автопроизводителями, футбольными клубами, теннисистами и яхтсменами. В непростые времена крепнет сотрудничество между марками: кто-то дает свой дизайн, другой — механизм. Изначально направление этому тренду четверть века назад задал проект Opus by Harry Winston: большая ювелирная компания пригласила к сотрудничеству независимых часовщиков. Позже Максимилиан Бюссер поставил эту схему в основу своего бренда MB&F (Maximilian Busser and Friends). Теперь у него много последователей: от корпорации Swatch Group, воспроизводящей в биокерамических корпусах легендарные модели Omega и Blancpain, до специализирующихся на альянсах c часовыми «звездами» Louis Erard и Massena LAB.