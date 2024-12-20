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Коммерсантъ FM
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Машины времени

Какие механические часы мы увидим в 2025 году

Часовой рынок, в отличие от модного, консервативен, и его актуальные тренды размазаны не по сезонам, а по пятилеткам. В своих наблюдениях «Коммерсантъ Стиль» попытался вычленить их, но эти тенденции проявились отнюдь не за последние 12 месяцев. С другой стороны, это внушает надежду, что в наступающем году они не канут в Лету. Если где-то и существуют долговременные (от термина «вечные» мы воздержимся) ценности, так здесь: в царстве прецизионной точности и, как минимум, четырехзначных в валюте ценников.

Квадратные часы

Симметричные по длине и ширине квадратные корпуса дополняют фигуры, отличные от классической часовой окружности. Другие из них — прямоугольники и не особо актуальные ныне «бочки». Разумеется, некоторые иконические часы всегда сохраняли некруглые очертания: Jaeger-LeCoultre Reverso (прямоугольник), большинство моделей Richard Mille и Franck Muller (бочкообразные), TAG Heuer Monaco (квадрат), не считая мастера часовых форм Cartier, в линейке которой всегда можно было найти любые фигуры. Но именно «квадраты» мощно отметились в 2024 году. Очевидно, строчки «Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал» нашли отклик в душе современных швейцарских часовых дизайнеров. Все отлично, кроме одного: никто из вновь пришедших, включая умудренную мануфактуру Patek Philippe, не снабдил свои новинки квадратным в плане механизмом (да — это сложно, дорого, но исполнимо), чтобы добиться подлинной гармонии между формой и содержанием часов.

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Bvlgari Octo Finissimo Automatic Tuscany: вроде не прямоугольные, но самом деле имеют длину и ширину в 40 мм

Bvlgari Octo Finissimo Automatic Tuscany: вроде не прямоугольные, но самом деле имеют длину и ширину в 40 мм

Bell &amp; Ross BR-X5 Irirdescent диаметром 41 мм с «переливающимся» циферблатом

Bell & Ross BR-X5 Irirdescent диаметром 41 мм с «переливающимся» циферблатом

Cartier Santos de Cartier: 39,8 мм и модный зеленый циферблат

Cartier Santos de Cartier: 39,8 мм и модный зеленый циферблат

Hublot Square Bang Unico Ceramic Magic Gold: керамический корпус диаметром 42 мм с безелем из фирменного золотого сплава Magic Gold

Hublot Square Bang Unico Ceramic Magic Gold: керамический корпус диаметром 42 мм с безелем из фирменного золотого сплава Magic Gold

Patek Philippe Cubutus Ref. 5821/1A диаметром 45 мм – основоположник жанра дорогих квадратных часов 2024 года

Patek Philippe Cubutus Ref. 5821/1A диаметром 45 мм – основоположник жанра дорогих квадратных часов 2024 года

Вероятно, женские, Rado True Square Automatic Open Heart Diamonds диаметром 38 мм: двухцветная керамика (и браслет тоже), бриллианты на часовых метках и скелетированный механизм

Вероятно, женские, Rado True Square Automatic Open Heart Diamonds диаметром 38 мм: двухцветная керамика (и браслет тоже), бриллианты на часовых метках и скелетированный механизм

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph: механизм сплит-хронографа (благодаря двум секундным стрелкам могут измерять продолжительность двух одновременно стартовавших событий) в черненом титановом корпусе диаметром 41 мм

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph: механизм сплит-хронографа (благодаря двум секундным стрелкам могут измерять продолжительность двух одновременно стартовавших событий) в черненом титановом корпусе диаметром 41 мм

Дамские Tiffany &amp; Co. Union Square: «малютки» диаметром 30 мм, зато имеют подлинный цвет «Тиффани»

Дамские Tiffany & Co. Union Square: «малютки» диаметром 30 мм, зато имеют подлинный цвет «Тиффани»

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Bvlgari Octo Finissimo Automatic Tuscany: вроде не прямоугольные, но самом деле имеют длину и ширину в 40 мм

Bell & Ross BR-X5 Irirdescent диаметром 41 мм с «переливающимся» циферблатом

Cartier Santos de Cartier: 39,8 мм и модный зеленый циферблат

Hublot Square Bang Unico Ceramic Magic Gold: керамический корпус диаметром 42 мм с безелем из фирменного золотого сплава Magic Gold

Patek Philippe Cubutus Ref. 5821/1A диаметром 45 мм – основоположник жанра дорогих квадратных часов 2024 года

Вероятно, женские, Rado True Square Automatic Open Heart Diamonds диаметром 38 мм: двухцветная керамика (и браслет тоже), бриллианты на часовых метках и скелетированный механизм

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph: механизм сплит-хронографа (благодаря двум секундным стрелкам могут измерять продолжительность двух одновременно стартовавших событий) в черненом титановом корпусе диаметром 41 мм

Дамские Tiffany & Co. Union Square: «малютки» диаметром 30 мм, зато имеют подлинный цвет «Тиффани»

Розовые циферблаты

К классическим серебристым, белым и черным циферблатам некоторое время назад добавились модные синие (провозглашенные «новым черным»), а также различные оттенки серого, коричневого и зеленого. К радости всех владельцев подобных часов сообщаем, что все они по-прежнему актуальны. Также сюда следует добавить с давних пор востребованный для сложных часов лососевый (или медный) тон циферблата. Вероятно, как производное из последнего возник розовый, хотя я бы не стал исключать влияния прошлогодней голливудской комедии «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. Справедливости ради, некоторые марки (не только всеядная Rolex, но и сдержанная Oris), выпустили часы с розовыми циферблатами еще до выхода «Барби».

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Grand Seiko Heritage Collection Caliber 9R 20th Anniversary Limited Edition: «японец» с электромеханическим калибром Spring Drive, стальной корпус диаметром 41 мм

Grand Seiko Heritage Collection Caliber 9R 20th Anniversary Limited Edition: «японец» с электромеханическим калибром Spring Drive, стальной корпус диаметром 41 мм

Nomos Club Campus Deep Pink: немецкие часы диаметром 36 мм с интенсивно розовым циферблатом

Nomos Club Campus Deep Pink: немецкие часы диаметром 36 мм с интенсивно розовым циферблатом

Oris ProPilot X Calibre 400: титановый корпус диаметром 39 мм, обратите внимание на автоматический мануфактурный механизм с 120-часовым запасом хода

Oris ProPilot X Calibre 400: титановый корпус диаметром 39 мм, обратите внимание на автоматический мануфактурный механизм с 120-часовым запасом хода

Panerai Luminor Due Pastello – по-итальянки очаровательные светло-розовые «автоматы» размером 38 мм

Panerai Luminor Due Pastello – по-итальянки очаровательные светло-розовые «автоматы» размером 38 мм

Rolex Oyster Perpetual 36: «король часов» - в своем праве, количество его цветовых оттенков циферблатов не поддается описанию

Rolex Oyster Perpetual 36: «король часов» - в своем праве, количество его цветовых оттенков циферблатов не поддается описанию

TAG Heuer Carrera Date: ярко-розовый циферблат, стальной корпус 36 мм

TAG Heuer Carrera Date: ярко-розовый циферблат, стальной корпус 36 мм

Tissot PRX 35mm: кварцевый механизм, потому очень демократичная цена

Tissot PRX 35mm: кварцевый механизм, потому очень демократичная цена

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Grand Seiko Heritage Collection Caliber 9R 20th Anniversary Limited Edition: «японец» с электромеханическим калибром Spring Drive, стальной корпус диаметром 41 мм

Nomos Club Campus Deep Pink: немецкие часы диаметром 36 мм с интенсивно розовым циферблатом

Oris ProPilot X Calibre 400: титановый корпус диаметром 39 мм, обратите внимание на автоматический мануфактурный механизм с 120-часовым запасом хода

Panerai Luminor Due Pastello – по-итальянки очаровательные светло-розовые «автоматы» размером 38 мм

Rolex Oyster Perpetual 36: «король часов» - в своем праве, количество его цветовых оттенков циферблатов не поддается описанию

TAG Heuer Carrera Date: ярко-розовый циферблат, стальной корпус 36 мм

Tissot PRX 35mm: кварцевый механизм, потому очень демократичная цена

Коллаборации часовых марок

Партнерства, альянсы, коллаборации (называйте, как хотите) давно стали признаками мастерства маркетинга отдельных брендов. Некоторые из них (яркий пример — Hublot) построили на них свое благосостояние. Но теперь речь не о символическом партнерстве с автопроизводителями, футбольными клубами, теннисистами и яхтсменами. В непростые времена крепнет сотрудничество между марками: кто-то дает свой дизайн, другой — механизм. Изначально направление этому тренду четверть века назад задал проект Opus by Harry Winston: большая ювелирная компания пригласила к сотрудничеству независимых часовщиков. Позже Максимилиан Бюссер поставил эту схему в основу своего бренда MB&F (Maximilian Busser and Friends). Теперь у него много последователей: от корпорации Swatch Group, воспроизводящей в биокерамических корпусах легендарные модели Omega и Blancpain, до специализирующихся на альянсах c часовыми «звездами» Louis Erard и Massena LAB.

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Omega X Swatch Mission to Earthphase: уже третья модель старшего партнера, представшая в биокерамической реинкарнации

Omega X Swatch Mission to Earthphase: уже третья модель старшего партнера, представшая в биокерамической реинкарнации

Le Regaluteur Louis Erard Х Vianney Halter II: бюджетная реплика по мотивам скандально известного часовщика

Le Regaluteur Louis Erard Х Vianney Halter II: бюджетная реплика по мотивам скандально известного часовщика

Vulcain Nautical Legacy Massena LAB: дайверский будильник интригует…

Vulcain Nautical Legacy Massena LAB: дайверский будильник интригует…

H.Moser &amp; Cie X Studio Underd0g Passion Project - сет из двух очень разных по сложности часов

H.Moser & Cie X Studio Underd0g Passion Project - сет из двух очень разных по сложности часов

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Omega X Swatch Mission to Earthphase: уже третья модель старшего партнера, представшая в биокерамической реинкарнации

Le Regaluteur Louis Erard Х Vianney Halter II: бюджетная реплика по мотивам скандально известного часовщика

Vulcain Nautical Legacy Massena LAB: дайверский будильник интригует…

H.Moser & Cie X Studio Underd0g Passion Project - сет из двух очень разных по сложности часов

Юрий Хнычкин

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