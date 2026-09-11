ФОМ: на думских выборах «Единая Россия» получит около 50% голосов по партспискам

В голосовании по партспискам на выборах в Госдуму «Единая Россия» получит около 50% голосов. С таким прогнозом за неделю до начала голосования выступили Аналитический центр ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ). На руку партии власти играют поддержка президента Владимира Путина и сохраняющаяся в текущих условиях общественно-политическая консолидация, поясняют социологи и политологи. Распределение голосов между остальными участниками избирательной гонки не предопределено, а общее число парламентских партий может даже сократиться за счет возможного провала «Справедливой России», допускает эксперт.

Прогнозная явка, по расчетам ВЦИОМа, колеблется в пределах 51–53%. Этот показатель сопоставим с цифрами пятилетней давности, отметил представитель центра Михаил Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований 10 сентября. Зато опросные данные по «Единой России» (ЕР) «значительно выше» 2021-го, что позволяет предположить, что партия преодолеет 50-процентную планку, указал социолог. Среди причин столь высокого результата господин Мамонов назвал поддержку президента, фактор консолидации и сопутствующее объединение людей вокруг власти, «сильный список» и «эффективную информационную кампанию».

Подробнее — в материале «Ъ» «Единороссам прочат лучшую половину»