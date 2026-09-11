Минцифры дорабатывает законопроект о предустановке «Алисы AI» на смартфоны

Минцифры дорабатывает совместно с участниками рынка документ, который конкретизирует правила работы ИИ-ассистента «Яндекса» «Алисы AI» на смартфонах и других устройствах после предустановки. Ему станут доступны дополнительные опции, кроме того, соответствующее приложение предлагают сделать неудаляемым наравне с RuStore. Регулятор считает, что условия для игроков на рынке должны быть конкурентными. Участники рынка настаивают на общественном обсуждении и доработке проекта.

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, который вносит изменения в правила предустановки отечественных приложений на устройства, ввозимые в Россию. Речь идет о ранее обсуждаемой инициативе, согласно которой ИИ-ассистенту «Яндекса» «Алисе AI» могут быть предоставлены дополнительные расширенные права при предустановке на устройства.

Пункт первый документа, где утверждаются сами правила, дополняется следующим их сводом: «Правила предварительной установки программы класса "системный помощник" для электронных вычислительных машин, используемой по умолчанию». Также в документе слова «голосовой помощник» заменяются на «программу, функционирующую на основе технологий искусственного интеллекта (далее — системный помощник)». А в части обязательных к предустановке программ включается «программа, содержащая модель ИИ, которой присвоен статус национальной большой фундаментальной модели или суверенной большой фундаментальной модели».

В «Яндексе» “Ъ” сообщили, что рост пользователей «Алисы AI» в этом сентябре — пятикратный год к году, а недельная аудитория достигла 41 млн. В части регулирования они поддерживают и мнение Минцифры как автора постановления, и позицию отрасли: «Все стороны стремятся к равным условиям для российских и зарубежных сервисов. Мы регулярно участвуем в локализации новых моделей мобильных устройств иностранных брендов». В Минцифры ответили, что продолжают работу над проектом с участием отрасли и исходят из того, что применение системного помощника владельцами устройств должно быть добровольным: «Меры должны обеспечить равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных решений». В VK (разработчике голосового ассистента «Маруся») отказались от комментариев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Во всех телефонах страны».