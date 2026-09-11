Белый дом скорректировал правила бюджетной поддержки импортозамещения софта

Правительство утвердило новый порядок отбора особо значимых проектов (ОЗП) по разработке и внедрению отечественных ИТ-решений, замещающих иностранное программное обеспечение. Скорректированные правила будут применяться в ходе следующего отбора заявок в рамках работы индустриальных центров компетенций (объединяют представителей отраслей и разработчиков) на получение грантового финансирования. Ожидается, что новый этап отбора стартует уже в ближайшее время.

Как сообщили “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, в рамках будущего конкурса предусмотрено распределение 3,9 млрд руб. бюджетных средств.

Речь идет о возможности компаний получить господдержку в размере от 100 млн до 2 млрд руб. на срок до четырех лет — средства выдает Российский фонд развития информационных технологий. Если ранее максимальная сумма гранта была ограничена суммой в 50% от стоимости проекта, то теперь для отдельных категорий проектов размер господдержки повышен. Так, решения на базе отечественных технологий ИИ, а также предприятия ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут претендовать на сумму уже до 80% от стоимости разработки ИТ-решений. Акцент на приоритетной поддержке проектов с ИИ вице-премьер объясняет необходимостью масштабного внедрения этой технологии.

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