Белый дом скорректировал правила бюджетной поддержки импортозамещения софта
Правительство утвердило новый порядок отбора особо значимых проектов (ОЗП) по разработке и внедрению отечественных ИТ-решений, замещающих иностранное программное обеспечение. Скорректированные правила будут применяться в ходе следующего отбора заявок в рамках работы индустриальных центров компетенций (объединяют представителей отраслей и разработчиков) на получение грантового финансирования. Ожидается, что новый этап отбора стартует уже в ближайшее время.
Как сообщили “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, в рамках будущего конкурса предусмотрено распределение 3,9 млрд руб. бюджетных средств.
Речь идет о возможности компаний получить господдержку в размере от 100 млн до 2 млрд руб. на срок до четырех лет — средства выдает Российский фонд развития информационных технологий. Если ранее максимальная сумма гранта была ограничена суммой в 50% от стоимости проекта, то теперь для отдельных категорий проектов размер господдержки повышен. Так, решения на базе отечественных технологий ИИ, а также предприятия ОПК с рентабельностью активов менее 3% смогут претендовать на сумму уже до 80% от стоимости разработки ИТ-решений. Акцент на приоритетной поддержке проектов с ИИ вице-премьер объясняет необходимостью масштабного внедрения этой технологии.
Подробнее — в материале «Ъ» «Грантам добавят интеллекта»
Повышение допустимой доли гранта снижает порог собственного финансирования для проектов, где разработка требует значительных затрат, а заказчик не может быстро обеспечить их из своих средств. Поэтому при прочих равных преимущество получают решения на базе отечественного ИИ и проекты предприятий с низкой рентабельностью активов: для них становится проще пройти отбор и довести разработку до внедрения без прежнего объема софинансирования.
Критерии отбора смягчаются и по части подтверждения тиражируемости. Использование решения несколькими неаффилированными участниками одного консорциума теперь может считаться таким подтверждением, поэтому проекту не обязательно доказывать продажи за пределами консорциума уже на этапе оценки. Одновременно ожидаемую выручку можно получить в течение пяти лет после завершения проекта, а не трех, что уменьшает давление на разработчиков и заказчиков при планировании результата.
У этой конструкции есть и ограничение: более доступное финансирование не устраняет риск, что заказчик сформулирует техническое задание под собственную специфику. Тогда продукт может оказаться слишком узким и не применяться на предприятиях других сегментов; именно поэтому смягчение требований сопровождается необходимостью контролировать выполнение показателей поддержанных проектов.