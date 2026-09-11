Пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам предложат льготные кредиты
Малые и средние предприятия, потерявшие товары при атаках на склады Wildberries, с 11 сентября смогут оформить льготные кредиты с господдержкой по формуле «ключевая ставка + 3%». Сумму от 500 тысяч до 500 млн руб. можно будет получить на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
В программе участвуют 73 банка. Ее реализуют Минэкономики, Банк России и Корпорация МСП. Совокупный лимит программы — 50 млрд руб. В случае недостатка залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП, которое покрывает до 50% суммы кредита.
Льготный период кредитования увеличен с одного года до полутора лет. «В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности»,— отметил министр экономического развития России Максим Решетников.
Вооруженные силы Украины начали атаковать склады Wildberries в различных регионах с 18 июля. Последним под удар попал объект в Котовске Тамбовской области — атака произошла 26 августа. Это стало вторым за лето ударом по логистическому центру. Здание полностью сгорело.
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Новая мера не заменяет компенсацию стоимости утраченных товаров. Для доступа к льготам ущерб должен превышать 5% годового оборота, а сами деньги предоставляются как заем на поддержание оборота и текущих расходов — то есть на продолжение работы после потерь, а не на безвозмездное возмещение ущерба.
Такой механизм связан с тем, что атаки на склады Wildberries по правилам компании признаются форс-мажором, поэтому компенсации селлерам в этих случаях не предусмотрены. Обычная страховка складов также не покрывает риски ударов беспилотников и терактов, что оставляет продавцу разрыв между стоимостью потерянного товара и доступной финансовой поддержкой.
Кредит позволяет получить оборотные средства, но не снимает обязательство вернуть долг. В ТПП предупреждали, что для продавцов, уже потерявших товар не по своей вине, новая задолженность может обернуться утратой большей части активов; показательным остается и то, что пострадавшие селлеры обращались за реструктуризацией прежних кредитов.