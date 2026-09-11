Пострадавшим от атак на склады Wildberries продавцам предложат льготные кредиты

Малые и средние предприятия, потерявшие товары при атаках на склады Wildberries, с 11 сентября смогут оформить льготные кредиты с господдержкой по формуле «ключевая ставка + 3%». Сумму от 500 тысяч до 500 млн руб. можно будет получить на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

В программе участвуют 73 банка. Ее реализуют Минэкономики, Банк России и Корпорация МСП. Совокупный лимит программы — 50 млрд руб. В случае недостатка залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться «зонтичным» поручительством Корпорации МСП, которое покрывает до 50% суммы кредита.

Льготный период кредитования увеличен с одного года до полутора лет. «В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности»,— отметил министр экономического развития России Максим Решетников.

Вооруженные силы Украины начали атаковать склады Wildberries в различных регионах с 18 июля. Последним под удар попал объект в Котовске Тамбовской области — атака произошла 26 августа. Это стало вторым за лето ударом по логистическому центру. Здание полностью сгорело.

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