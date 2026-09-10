Правящая немецкая коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отвергла требования оппозиции предоставить доказательства того, что найденный в аэропорту Лейпциг/Галле дрон связан с Россией. Конкретные доказательства, по словам представителя СДПГ по внутренней политике Себастьяна Фидлера, будут предоставлены в суде.

Об этом господин Фидлер заявил на внеочередном заседании комитета по внутренним делам Бундестага. «Левые», «Союз Сары Вагенкнехт» и «Альтернатива для Германии» потребовали от правительства предоставить новые данные о «гибридной угрозе со стороны России» и принимаемых защитных мерах. Речь, прежде всего, шла о найденном в начале августа беспилотнике и доказательствах причастности России к инциденту.

Себастьян Фидлер на заседании заявил, что обнародование этих сведений может помешать следствию, а представлены они будут уже в суде. Он призвал оппозицию довериться правительству. «Можно быть уверенным, когда федеральный канцлер, когда федеральный министр внутренних дел выступает перед прессой и говорит, что здесь была Россия, то нет никаких сомнений … это была Россия»,— сказал он (цитата по Welt).

Начиненный взрывчаткой дрон нашли в аэропорту Лейпциг/Галле рядом с транспортным самолетом украинской компании Антонов в ночь на 5 августа. Германия утверждает, что к его запуску причастна Россия. Такой вывод немецкие правоохранительные органы сделали на основе изучения «примененных технологий» и разведданных, объяснял глава МВД Александр Добриндт.