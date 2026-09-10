В Ульяновской области прокуратура требует не нарушать закон при оптимизации школ

Прокуратура Цильнинского района Ульяновской области объявила начальнику районного управления образования предостережение о недопустимости нарушений закона при реализации планов по оптимизации образовательных учреждений. Об этом ведомство сообщило депутату совета Большого Нагаткино (административный центр Цильнинского района) Шамилю Шайдуллову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», в августе жители села Верхние Тимерсяны Цильнинского района и учителя направили коллективное обращение президенту России Владимиру Путину и губернатору региона Алексею Русских с просьбой сохранить их общеобразовательную школу и не проводить слияние со школой соседнего села. Всего под обращением подписались более 400 человек — фактически все село.

Как отмечается в коллективном письме, недавно жители села и учителя школы узнали, что районное управление образования планирует произвести слияние со школой соседнего села и сделать ее филиалом Среднетимерсянской школы.

Села Верхние Тимерсяны и Средние Тимерсяны расположены в трех километрах друг от друга.

Жители села пишут, что в их школе обучается 30 детей, в то время как в Среднетимерсянской школе — только девять. При этом, по их словам, их школа полностью укомплектована учителями-предметниками, 80% из которых имеют высшую квалификационную категорию, тогда как в Среднетимерсянской школе наблюдается нехватка педагогов по основным предметам. Они опасаются, что после слияния их школу могут просто ликвидировать, как уже происходило в других районах области. По их мнению, такая схема очень удобна, поскольку после слияния уже не потребуется собирать сход жителей села и добиваться их согласия (согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», реорганизация или ликвидация общеобразовательного учреждения, расположенного в сельской местности, не допускается без учета мнения жителей села).

В районном управлении образования «Ъ-Волга» в августе подтвердили наличие планов по слиянию, заметив, что оно планируется с нового календарного года. В управлении пояснили, что вынуждены делать это по экономическим причинам, учитывая, что численность учеников с каждым годом уменьшается.

Депутат Шамиль Шайдуллов в связи с планами управления образования направил обращение к прокурору района, где просил проверить законность планируемой оптимизации.

В своем ответе прокуратура района сообщила, что провела соответствующую проверку, которая показала, что пока процедура реорганизации (оптимизации) управлением образования не начата, опрос жителей села не проводился, комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации не создавалась.

Напомним, в конце ноября 2025 года депутаты регионального заксобрания проголосовали за уменьшение финансирования сельских школ в связи с тем, что на 2026 год было запланировано исключить из списка малокомплектных школ 22 учреждения. Региональное минпросвещения объясняло сокращение количества малокомплектных школ тем, что ряд глав местных администраций якобы не подали списки таких школ. Теперь в связи с сокращением финансирования минпросвещения региона планирует присоединять исключенные из списка школы к другим, более крупным образовательным учреждениям.

Сергей Титов, Ульяновск