В Ульяновской области родители и учителя выступают против оптимизации школы

Жители села Верхние Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области и учителя просят сохранить их общеобразовательную школу и не проводить слияние со школой соседнего села. Об этом они сообщили в коллективном обращении, направленном в минувшую пятницу президенту России Владимиру Путину и губернатору Ульяновской области Алексею Русских. Всего под обращением подписались более 400 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Как отмечается в коллективном письме, недавно жители села и учителя школы узнали, что районное управление образования планирует произвести слияние со школой соседнего села и сделать ее филиалом Среднетимерсянской школой.

Села Верхние Тимерсяны и Средние Тимерсяны расположены в трех километрах друг от друга. По данным на 1 июля 2026 года в Верхних Тимерсянах проживают 782 человека, в Средних Тимерсянах — 649 человек (и там, и там часть жителей только зарегистрированы, но проживает в Ульяновске).

Жители села пишут, что в их школе обучается 30 детей, в то время как в Среднетимерсянской школе — только девять. При этом, по их словам, их школа полностью укомплектована учителями-предметниками, 80% из которых имеют высшую квалификационную категорию, тогда как в Среднетимерсянской школе наблюдается нехватка педагогов по основным предметам. Верхнетимерсянцы также отмечают, что школа традиционно стала центром общественной и культурной жизни села, и опасаются, что после слияния, как уже случалось в регионе, школу могут просто затем ликвидировать. «такая схема, отмечается в обращении, удобна, поскольку после слияния уже не потребуется собирать сход жителей села и добиваться согласия жителей (согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», реорганизация или ликвидация общеобразовательного учреждения, расположенного в сельской местности, не допускается без учета мнения жителей села.

В районном управлении образования «Ъ-Волга» подтвердили наличие планов по слиянию (предполагается, что оно произойдет с нового календарного года). При этом отметили, что вынуждены делать это по экономическим причинам, учитывая, что численность учеников с каждым годом уменьшается, «и рано или поздно все равно придется к этому прийти».

В региональном министерстве просвещения и воспитания «Ъ-Волга» ответили, что пока не получали обращения, но заметили, что вопросы реорганизации относятся к ведению МСУ, хотя министерство проследит, чтобы были соблюдены все требования, в том числе необходимость проведения схода жителей села.

Депутат от ЛДПР Большенагаткинского совета депутатов (Большое Нагаткино — административный центр Цильнинского района) Шамиль Шайдуллов в понедельник направил официальное обращение к прокурору района с копией — прокурору Ульяновской области, где просит, учитывая широкий общественный резонанс проблемы, проверить законность планируемой оптимизации а также лично принять участие в сходе граждан, чтобы обеспечить предусмотренный законом учет мнений огромного количества жителей села.

В конце ноября 2025 года депутаты регионального заксобрания проголосовали за уменьшение финансирования сельских школ. Как тогда отмечалось, на 2026 год было запланировано исключить из списка малокомплектных школ 22 учреждения. Как тогда отмечало региональное минпросвещения, ряд глав местных администраций якобы не подали списки своих малокомплектных школ, в связи с чем объем финансирования таких школ будет уменьшен, а школы будут присоединены к другим, более крупным образовательным учреждениям.

Сергей Титов, Ульяновск