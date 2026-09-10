Покупателями Ил-114 из Индии стали начинающие авиакомпании

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила соглашения о намерениях на поставку 50 бортов индийским авиакомпаниям Pinnacle Air и 35 — Sleek Aviation. С компанией Air Kerala планируется соглашение на поставку до 20 воздушных судов (ВС). Об этом 10 сентября сообщили «Ростех» и Минпромторг. Первые твердые контракты планируется заключить до конца 2026 года. Какими будут параметры лизинга, в «Ростехе» “Ъ” не прокомментировали.

Ил-114–300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Первым российским получателем этих машин станет дальневосточная «Аврора», которая должна получить первую из них уже до конца 2026 года.

Однако, как установил “Ъ”, индийские компании, которые могут стать первыми иностранными получателями Ил-114, еще не занимаются регулярными пассажирскими перевозками. На сайте Pinnacle Air указано, что авиакомпания специализируется на чартерных перевозках бизнес-класса, включая паломнические туры, и авиационном консалтинге. В штате компании работает 30 человек, в парке на сайте фигурируют легкий бизнес-джет Cessna CJ2 и легкий вертолет Bell 407, количество ВС не уточняется. На трекинговых сервисах информации об этом перевозчике нет, найти код IATA не удалось. При этом, согласно иностранным реестрам, компания была зарегистрирована еще в 2004 году. К 2018 году, по данным СМИ, она планировала начать полеты на внутренних региональных рейсах, но этого так и не произошло.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самолет на будущее»