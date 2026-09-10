Самолет на будущее

Объединенная авиастроительная корпорация объявила, что поставит Индии 105 Ил-114, однако ни один из трех потенциальных покупателей не присутствует на рынке региональных пассажирских перевозок, для которых предназначена эта машина. Одна из компаний выполняет чартерные бизнес-перевозки на легких самолетах и вертолетах, две другие к полетам пока не приступили. В индийских СМИ призывают к планам «относиться осторожно», поскольку твердых контрактов пока нет, но приветствуют планы локализации производства. Эксперты же считают, что бэкграунд компаний не так важен — важно наличие потенциала у индийского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ил-114–300 на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Ил-114–300 на авиасалоне МАКС-2021 в Жуковском

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заключила соглашения о намерениях на поставку 50 бортов индийским авиакомпаниям Pinnacle Air и 35 — Sleek Aviation. С компанией Air Kerala планируется соглашение на поставку до 20 воздушных судов (ВС). Об этом 10 сентября сообщили «Ростех» и Минпромторг. Первые твердые контракты планируется заключить до конца 2026 года. Какими будут параметры лизинга, в «Ростехе» “Ъ” не прокомментировали.

Ил-114–300 — региональный пассажирский турбовинтовой самолет, вмещающий до 68 пассажиров. Первым российским получателем этих машин станет дальневосточная «Аврора», которая должна получить первую из них уже до конца 2026 года.

Однако, как установил “Ъ”, индийские компании, которые могут стать первыми иностранными получателями Ил-114, еще не занимаются регулярными пассажирскими перевозками. На сайте Pinnacle Air указано, что авиакомпания специализируется на чартерных перевозках бизнес-класса, включая паломнические туры, и авиационном консалтинге. В штате компании работает 30 человек, в парке на сайте фигурируют легкий бизнес-джет Cessna CJ2 и легкий вертолет Bell 407, количество ВС не уточняется. На трекинговых сервисах информации об этом перевозчике нет, найти код IATA не удалось. При этом, согласно иностранным реестрам, компания была зарегистрирована еще в 2004 году. К 2018 году, по данным СМИ, она планировала начать полеты на внутренних региональных рейсах, но этого так и не произошло.

Подтверждения летной деятельности второй компании, Sleek Aviation, найти не удалось. Сайта у этой компании тоже нет. По данным реестра ZaubaCorp, она зарегистрирована в 2018 году и может быть связана с крупным центром летной подготовки в Индии Flight Simulation Technique Centre (FSTC).

Директор FSTC Дилавер Басраон значится также руководителем в Sleek Aviation.

Код IATA был присвоен Air Kerala летом 2025 года, которая годом ранее получила сертификат NOC от Министерства гражданской авиации Индии. На сайте компании указано, что в ее парке есть ATR 72–600, но информации о полетах обнаружить не удалось. Компания была зарегистрирована в 2006 году как дочерняя структура аэропорта штата Кочин Cochin International Airport Limited, но к полетам так и не приступила. На ее сайте есть предложение поучаствовать в розыгрыше билетов на ее первый рейс. В 2023 году сообщалось, что домен и компанию приобрел инвестор из ОАЭ — основатель туркомпании Smart Travels Афи Ахмед, который заявлял о готовности возродить компанию под этим брендом.

В индийских СМИ соглашение комментируют преимущественно с акцентом на перспективы сотрудничества РФ с Индией в области авиапрома, включая локализацию производства. Так, в публикации на портале Mathrubhumi сказано, что соглашение имеет важное значение, потребность в региональном турбовинтовом самолете оценивается как высокая и «может позволить авиакомпаниям рассматривать маршруты, на которых спрос на Airbus A320 или Boeing 737 может быть недостаточным». Там уточнили, что ОАК специально позиционирует этот самолет для участия в местной программе UDAN, которая направлена на увеличение транспортной мобильности населения за счет задействования «малозагруженных и необслуживаемых» аэропортов. Однако, предупреждает издание, к «цифре в 105 самолетов следует относиться с осторожностью», поскольку это всего лишь меморандум о взаимопонимании, а не подтвержденные контракты. При этом подчеркивается, что если это соглашение перерастет в проект с локализацией, как в случае с SJ и индийской HAL, то Индия потенциально может получить и сотрудничество в производстве компонентов, техобслуживании, проектировании и обучении.

Часть собеседников “Ъ” не верит в реальность спроса на покупку ВС со стороны Индии, но допускает реальную заинтересованность страны в локализации производства.

Исполнительный директор «АвиаПорта» Олег Пантелеев считает риски утечки технологий крайне невысокими ввиду высокой сложности их копирования, но не видит противоречий между подписанием соглашений на поставку Ил-114–300 и планами Индии по развитию собственного производства. Как показывает практика реализации сделок по лицензионному производству, напоминает он, первые самолеты передаются от завода-производителя из страны разработчика ВС. Постепенно степень локализации увеличивается. Этот подход в Индии практиковали со времен сотрудничества в области боевой авиации в советский период.

В этой связи эксперт считает непринципиальным, какой именно бэкграунд у компаний, закрепивших на бумаге готовность приобрести Ил-114–300. Когда речь идет о выводе на рынок совершенно нового для него продукта, вполне возможно, что от компаний останутся только бренд и разрешительные документы — парк, бизнес-модель, менеджмент и даже собственники могут смениться. Принципиально важно, что существуют оценки рыночного потенциала, аккуратно подтверждаемые индийской стороной, заключает господин Пантелеев.

Айгуль Абдуллина