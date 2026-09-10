Подданство создало конфликт

Белорусское госпредприятие просит Арбитражный суд Москвы отвести российского арбитра Татьяну Минаеву от рассмотрения международного спора с израильской строительной компанией. Подобные обращения крайне редко встречаются в практике российских госсудов. Предприятие сомневается в независимости и беспристрастности арбитра в том числе из-за наличия у нее гражданства Великобритании. Английское подданство и введение британских санкций против Белоруссии, полагает заявитель, может повлечь ряд платежных ограничений, а также риск возникновения конфликта интересов. Самоотвод арбитр взять отказалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

11 сентября Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление белорусского унитарного предприятия «Слуцкводоканал» об отводе арбитра Татьяны Минаевой от рассмотрения спора с его участием в иностранном арбитраже. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

По данным “Ъ”, спор возник из-за контракта 2021 года на реконструкцию очистных сооружений и канализации, заключенного белорусскими госпредприятиями «Слуцкводоканал» и «Белкомтехинвест» с израильской Shtang Construction and Engineering.

В октябре 2025 года Shtang инициировала арбитраж ad hoc по правилам ЮНСИТРАЛ, подав иск к «Слуцкводоканалу», местом арбитража значилась Москва. В феврале Постоянная палата третейского суда в Гааге назначила Дубайский международный арбитражный центр (DIAC) компетентным органом в этом деле. По одному арбитру выбрали истец и ответчик, а третьим арбитром DIAC назначил Татьяну Минаеву.

В мае «Слуцкводоканал» потребовал отвода госпожи Минаевой и предложил ей заявить самоотвод. Последнее предложение Татьяна Минаева отклонила, не согласившись с претензиями белорусской компании. Дубайский центр тоже отказал в отводе. После этого белорусское предприятие обратилось за отводом в компетентный госсуд по месту арбитража, то есть в Арбитражный суд Москвы. Такое право стороне спора дает п. 3 ст. 13 закона РФ «О международном коммерческом арбитраже».

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В «Слуцкводоканале» не ответили на запрос “Ъ”. Татьяна Минаева сказала “Ъ”, что не будет комментировать основания отвода и свою позицию, пока обращение находится на рассмотрении Арбитражного суда Москвы. Она отметила, что те же доводы заявлялись и в DIAC, но Дубайский центр не нашел оснований для ее отвода.

Причины сомнений

По информации “Ъ”, среди претензий к Татьяне Минаевой — неполное раскрытие информации и расхождения в сведениях о профессиональном опыте. Белорусская компания заявляет, что в представленном при назначении резюме арбитра отсутствовали упоминания о нескольких спорах с ее участием. Также в одном из документов практика госпожи Минаевой указывалась как «исключительно арбитражная», а в другом упоминались дела, где она представляла интересы стороны спора. Кроме того, в статье в LexisNexis за июль 2024 года Татьяна Минаева высказалась по вопросу об утрате стороной права возражать против юрисдикции арбитража при продолжении участия в процессе. «Слуцкводоканал» утверждает, что этот вопрос возник и в его споре с Shtang, потому информация о такой публичной позиции арбитра должна была быть раскрыта до его назначения. В качестве дополнительных факторов компания указывает высокую загруженность Татьяны Минаевой (она параллельно участвует в ряде других процессов), отсутствие объяснений Дубайского центра о причинах отказа в отводе арбитра.

Особой причиной для сомнений белорусского предприятия в беспристрастности арбитра стало наличие у Татьяны Минаевой второго — британского — гражданства.

Дело в том, что Великобритания является недружественным государством по отношении к Белоруссии и ввела против нее санкции. Действует также режим белорусских контрсанкционных мер. По мнению заявителя, английское гражданство само по себе не исключает возможность участия в качестве соарбитра, но порождает ряд ограничений и рисков. Например, это может препятствовать в выплате гонорара арбитру от белорусского госпредприятия и в финансировании самой процедуры арбитража, создавать необходимость получения разрешений, а также ставить белорусскую сторону в менее выгодное процессуальное положение. Кроме того, «Слуцкводоканал» видит здесь возможный конфликт между тем, что арбитр должен действовать в интересах правосудия и одновременно соблюдать санкционный режим страны своего подданства.

Санкционный аспект

Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что механизм отвода арбитра через обращение в госсуд по месту арбитража используется крайне редко в российской практике. Технические неточности в резюме не влияют на беспристрастность арбитра, говорит старший юрист GSL Law & Consulting Андрей Суворов. Подозрения могли иметь место, если бы арбитр умолчал о деле с участием какой-то из сторон текущего спора или аффилированных с ней лиц, но здесь это не так, поясняет он. Статья арбитра с позицией по общему правовому вопросу обычно тоже не является достаточным основанием для отвода — это распространенная ситуация для практикующих специалистов, добавляет управляющий партнер АБ Nordic Star Анна Заброцкая. Не отменяет независимость арбитра и его высокая загруженность. Для обоснования этого довода белорусская сторона должна представить доказательства задержки в разрешении дела именно из-за данного арбитра, поясняет руководитель практики разрешения споров NK Legal Наталья Коновалова.

Самый серьезный довод белорусской стороны, по мнению юристов, касается британского подданства.

С одной стороны, само по себе иностранное гражданство не является основанием для отвода, тем более что арбитр имеет и гражданство РФ, говорит госпожа Заброцкая. С другой стороны, уточняет она, санкционный аспект и связанные с этим риски полностью игнорировать тоже нельзя. К тому же в практике по «закону Лугового» российские суды сформировали презумпцию пристрастности арбитров с гражданством недружественных стран, отмечает партнер практики разрешения споров Stonebridge Legal Роман Бутенко. В связи с этим, по его мнению, заявитель будет делать акцент именно на этом факторе, который может стать для суда решающим.

Андрей Суворов рассказывает, что европейским арбитрам сейчас крайне сложно выносить решения в пользу подсанкционных лиц, хотя о таких ограничениях английских арбитров он не слышал. Во избежание неблагоприятных последствий, говорит госпожа Коновалова, отечественный бизнес сейчас старается включать в оговорку требования об отсутствии у арбитра гражданства в государстве, вводившем антироссийские санкции.

Варвара Кеня, Анна Занина