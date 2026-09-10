Общественная палата объявила о готовности инфраструктуры наблюдения к выборам

Инфраструктура общественного наблюдения готова к Единому дню голосования (ЕДГ). Об этом 10 сентября на заседании координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате (ОП) заявил его сопредседатель, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алексей Песков. По его словам, общественные штабы регионов завершили обучение по обновленным программам более 116 тыс. наблюдателей и готовы приступать к мониторингу голосования. Подготовлены чек-листы, которые содержат алгоритмы по выявлению и передаче в штаб сообщений о возможных проблемах. В самой ОП начинает работу горячая линия по мониторингу избирательных прав граждан.

«Выстроенная инфраструктура позволяет оценить готовность института общественного наблюдения к ЕДГ-2026 как высокую»,— заключил Алексей Песков.

Сопредседатель координационного совета, руководитель рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов отметил, что общественные наблюдатели на участках есть всегда, а вот назначенные кандидатами и политическими партиями — не так стабильны. «Общественная палата — это хребет наблюдения»,— поддержал коллегу по координационному совету председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Олег Артамонов. По его словам, в наблюдении за ДЭГ ситуация аналогичная: интерес к голосованию со стороны партий от выборов к выборам меняется. На фоне этого наблюдатели от общественных палат — «образец стабильности, фундамент и демонстрация того, как надо работать с наблюдением», подчеркнул господин Артамонов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Наблюдение с двух ракурсов»