Курс доллара снизился в ожидании продаж валюты экспортерами нефти
По данным агентства «МФД-Инфоцентр», в ходе торгов 10 сентября внебиржевой курс доллара опускался до отметки 83,94 руб./$ — минимума с 26 августа. Это на 1,13 руб. (1,3%) ниже значений закрытия среды. Локальный минимум обновил и биржевой курс юаня, который в ходе торгов Мосбиржи опустился ниже уровня 12,5 руб./CNY. В 18:00 он закрепился на отметке 12,4955 руб./CNY, потеряв с начала дня почти 17 коп. (1,3%).
Укреплению рубля способствует ожидаемое увеличение предложения валюты со стороны экспортеров из-за стремительного взлета цен на нефть после эскалации конфликта между хуситами и Саудовской Аравией с ОАЭ. В четверг цена ближайшего контракта нефти Brent впервые с начала мая поднялась выше уровня $105 за баррель, прибавив 9% с начала недели и около 23% с начала августа. Выше уровня $100 за баррель поднялись котировки техасской нефти WTI, прибавившие за шесть недель 18%. Цена на российскую нефть Urals поднялась в августе на 16%, до $60,72–69,72 за баррель, а в первую неделю сентября превысила $80 за баррель.
Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль выручку найдет»
Рост нефтяных цен поддерживает рубль не напрямую, а через экспортную выручку: когда экспортеры конвертируют ее в рубли, предложение валюты на рынке увеличивается и может перевесить спрос со стороны импорта и спекулянтов. Именно поэтому рынок реагирует уже на ожидание будущих продаж, даже если сама выручка еще не поступила и не была продана.
Эффект не обязан проявляться сразу после изменения котировок нефти. Экспортная выручка приходит с задержкой, а экспортеры продают ее не одномоментно; поэтому приток валюты способен оставаться значительным еще один-два месяца даже при последующем снижении цен на нефть.
Сила такой поддержки зависит от фактического объема и сроков продаж, а не только от цены нефти. В августе 2026 года сокращение операций крупнейших экспортеров при одновременном росте спроса на валюту сопровождалось быстрым ослаблением рубля. Кроме того, с 2022 года, когда российская нефть стала продаваться с дисконтом, нерезиденты ушли с российского валютного рынка, а крупнейшие банки попали под санкции, — из-за этого быстрая связь между нефтью и курсом стала менее выраженной.