Курс доллара снизился в ожидании продаж валюты экспортерами нефти

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рост нефтяных цен поддерживает рубль не напрямую, а через экспортную выручку: когда экспортеры конвертируют ее в рубли, предложение валюты на рынке увеличивается и может перевесить спрос со стороны импорта и спекулянтов. Именно поэтому рынок реагирует уже на ожидание будущих продаж, даже если сама выручка еще не поступила и не была продана.

Эффект не обязан проявляться сразу после изменения котировок нефти. Экспортная выручка приходит с задержкой, а экспортеры продают ее не одномоментно; поэтому приток валюты способен оставаться значительным еще один-два месяца даже при последующем снижении цен на нефть.

Сила такой поддержки зависит от фактического объема и сроков продаж, а не только от цены нефти. В августе 2026 года сокращение операций крупнейших экспортеров при одновременном росте спроса на валюту сопровождалось быстрым ослаблением рубля. Кроме того, с 2022 года, когда российская нефть стала продаваться с дисконтом, нерезиденты ушли с российского валютного рынка, а крупнейшие банки попали под санкции, — из-за этого быстрая связь между нефтью и курсом стала менее выраженной.