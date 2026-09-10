Россия показала в Египте новые средства борьбы с БПЛА и барражирующие боеприпасы

Завершившийся 10 сентября в Египте авиасалон El Alamein International Airshow ознаменовался несколькими российскими премьерами. Если до открытия выставки основное внимание было приковано к Су-57Э с новым вооружением и семейству беспилотных боеприпасов С-71, то уже в ходе салона российская сторона впервые показала за рубежом барражирующий боеприпас «Дань-Т» и зенитные комплексы «Цитадель» и ТКБ-1167.

Одной из наиболее заметных новинок стала «Дань-Т», которую «Ростех» называет барражирующим боеприпасом авиационного базирования. Он предназначен для запуска с самолетов и вертолетов, в том числе зарубежных носителей, и работает по принципу «выстрелил — забыл»: после отделения от носителя боеприпас летит до цели самостоятельно. Изделие оснащено малогабаритным реактивным двигателем и способно поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Еще одной зарубежной премьерой стала система поражения воздушных целей ТКБ-1167. Она оснащена четырьмя пулеметами ПКТ калибра 7,62 мм и предназначена для борьбы с малоразмерными низколетящими воздушными целями. По данным производителя, система самостоятельно обнаруживает и сопровождает беспилотник, передает целеуказание пулеметной установке, после чего оператор принимает решение об открытии огня.

Впервые за рубежом была показана и «Цитадель» — зенитный артиллерийский комплекс с автоматической пушкой калибра 30 мм. Он предназначен для защиты стационарных объектов от беспилотников. В комплексе используются в том числе снаряды с программируемым подрывом: точка разрыва боеприпаса задается с учетом траектории и высоты цели.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Дань'' беспилотной моде».