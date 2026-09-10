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«Дань» беспилотной моде

Россия показала в Египте новые средства борьбы с БПЛА и барражирующие боеприпасы

Завершившийся 10 сентября в Египте авиасалон El Alamein International Airshow ознаменовался несколькими российскими премьерами. Если до открытия выставки основное внимание было приковано к Су-57Э с новым вооружением и семейству беспилотных боеприпасов С-71, то уже в ходе салона российская сторона впервые показала за рубежом барражирующий боеприпас «Дань-Т» и зенитные комплексы «Цитадель» и ТКБ-1167.

В барражирующем боеприпасе «Дань-Т» многие эксперты опознали экспортную версию изделия «Бандероль»

В барражирующем боеприпасе «Дань-Т» многие эксперты опознали экспортную версию изделия «Бандероль»

Фото: Рособоронэкспорт

В барражирующем боеприпасе «Дань-Т» многие эксперты опознали экспортную версию изделия «Бандероль»

Фото: Рособоронэкспорт

Одной из наиболее заметных новинок стала «Дань-Т», которую «Ростех» называет барражирующим боеприпасом авиационного базирования. Он предназначен для запуска с самолетов и вертолетов, в том числе зарубежных носителей, и работает по принципу «выстрелил — забыл»: после отделения от носителя боеприпас летит до цели самостоятельно. Изделие оснащено малогабаритным реактивным двигателем и способно поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров.

Как сообщили в «Ростехе», «Дань-Т» прошла цикл испытаний как авиационное средство поражения, а ее эффективность была подтверждена сотнями успешных пусков по объектам противника в зоне СВО. Из этого описания эксперты сделали вывод, что речь, скорее всего, идет об изделии, известном как «Бандероль» (первые кадры его применения с БПЛА «Иноходец» были официально опубликованы в июле 2026 года), а «Дань-Т» в таком случае представляет собой ее экспортную модификацию. Сам «Ростех» публично такую связь не подтверждал. При этом точных характеристик изделия пока нет: не называются ни дальность полета в цифрах, ни масса боевой части, ни параметры системы наведения. Производитель лишь указывает, что боеприпас «способен поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров и развивает высокую крейсерскую скорость».

Еще одной зарубежной премьерой стала система поражения воздушных целей ТКБ-1167. Она оснащена четырьмя пулеметами ПКТ калибра 7,62 мм и предназначена для борьбы с малоразмерными низколетящими воздушными целями.

По данным производителя, система самостоятельно обнаруживает и сопровождает беспилотник, передает целеуказание пулеметной установке, после чего оператор принимает решение об открытии огня.

ТКБ-1167 может получать данные от внешних средств обнаружения и одновременно передавать информацию о воздушной обстановке в общую систему. Она рассчитана на работу по целям, для которых применение более дорогих зенитных ракет может быть избыточным. Систему можно использовать как самостоятельно, так и в составе общей архитектуры противодроновой защиты.

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Новая ракета С-71К «Ковер»

Новая ракета С-71К «Ковер»

Фото: Рособоронэкспорт

Система поражения воздушных целей ТКБ-1167

Система поражения воздушных целей ТКБ-1167

Фото: Ростех

Як-130М

Як-130М

Фото: Ростех

Новейший российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е»

Новейший российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е»

Фото: Ростех

Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э» (ЛМУР)

Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э» (ЛМУР)

Фото: Ростех

Зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

Зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

Фото: Рособоронэкспорт

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Новая ракета С-71К «Ковер»

Фото: Рособоронэкспорт

Система поражения воздушных целей ТКБ-1167

Фото: Ростех

Як-130М

Фото: Ростех

Новейший российский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е»

Фото: Ростех

Легкая многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305Э» (ЛМУР)

Фото: Ростех

Зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель»

Фото: Рособоронэкспорт

Впервые за рубежом была показана и «Цитадель» — зенитный артиллерийский комплекс с автоматической пушкой калибра 30 мм. Он предназначен для защиты стационарных объектов от беспилотников. В комплексе используются в том числе снаряды с программируемым подрывом: точка разрыва боеприпаса задается с учетом траектории и высоты цели. В ее состав входят радиолокационные и тепловизионные средства, а процессы обнаружения и поражения цели автоматизированы.

“Ъ” посмотрел, кто сбивает летящие над Россией украинские беспилотники

В ходе авиасалона российские предприятия провели переговоры с зарубежными делегациями. «Рособоронэкспорт» сообщал о встречах с представителями вооруженных сил и оборонной промышленности стран Африки и Ближнего Востока. О заключении на выставке новых контрактов публично не сообщалось, но ранее директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорил “Ъ”, что представленная на El Alamein International Airshow российская продукция потенциально способна заинтересовать заказчиков из Египта, Алжира и богатых стран Персидского залива (см. “Ъ” от 8 сентября).

Накануне открытия египетского авиасалона глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что портфель заказов компании уже значительно превышает $60 млрд. По его словам, среди них есть контракты на Су-57Э, Ил-78МК-90А, Як-130М, средства ПВО и стрелковое оружие. По итогам первого полугодия наибольшая доля новых контрактов пришлась на продукцию для ВВС, на втором месте оказалась техника ПВО, добавил господин Михеев.

Дмитрий Сотак

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