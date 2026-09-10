Российские страховщики допустили интеграцию с крупными финансовыми структурами

В будущем в страховом бизнесе продолжат доминировать компании, входящие в крупные банковско-финансовые группы, считают опрошенные «Ъ» участники рынка. По их словам, такие страховщики имеют «существенные преимущества за счет возможности получать бизнес неконкурентными методами».

Как отмечает глава департамента «Страхование» «Рексофт» Никита Евсеенко, за счет усиления таких клиентоцентричных экосистем страховые компании будут конкурировать по степени интеграции в клиентские сценарии. Сам же страховой продукт, по его словам, будут все чаще рассматривать как сервисную составляющую финансовой услуги.

Кроме того, интеграция с крупными финансовыми группами для страховых компаний может быть выгоднее, чем самостоятельное развитие, подчеркивает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Среди факторов, которые осложняют этот процесс, — растущие расходы на ИТ, кибербезопасность, развитие цифровой инфраструктуры и повышение требований к капиталу для части некрупных универсальных страховщиков.

Участники рынка отмечают, что модель продаж также смещается от разовых сделок к сопровождению человека на протяжении всей жизни. Одним из ключевых конкурентных преимуществ в массовом сегменте они называют дешевый доступ к клиенту. Самые сильные позиции, по мнению Татьяны Самсоновой, займут компании, находящиеся внутри крупных финансовых экосистем, а также те страховщики, которые могут интегрироваться с большим количеством внешних платформ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слияние и истощение».