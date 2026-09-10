Российские страховщики допустили интеграцию с крупными финансовыми структурами
В будущем в страховом бизнесе продолжат доминировать компании, входящие в крупные банковско-финансовые группы, считают опрошенные «Ъ» участники рынка. По их словам, такие страховщики имеют «существенные преимущества за счет возможности получать бизнес неконкурентными методами».
Как отмечает глава департамента «Страхование» «Рексофт» Никита Евсеенко, за счет усиления таких клиентоцентричных экосистем страховые компании будут конкурировать по степени интеграции в клиентские сценарии. Сам же страховой продукт, по его словам, будут все чаще рассматривать как сервисную составляющую финансовой услуги.
Кроме того, интеграция с крупными финансовыми группами для страховых компаний может быть выгоднее, чем самостоятельное развитие, подчеркивает партнер Б1 Татьяна Самсонова. Среди факторов, которые осложняют этот процесс, — растущие расходы на ИТ, кибербезопасность, развитие цифровой инфраструктуры и повышение требований к капиталу для части некрупных универсальных страховщиков.
Участники рынка отмечают, что модель продаж также смещается от разовых сделок к сопровождению человека на протяжении всей жизни. Одним из ключевых конкурентных преимуществ в массовом сегменте они называют дешевый доступ к клиенту. Самые сильные позиции, по мнению Татьяны Самсоновой, займут компании, находящиеся внутри крупных финансовых экосистем, а также те страховщики, которые могут интегрироваться с большим количеством внешних платформ.
Подробнее — в материале «Ъ» «Слияние и истощение».
Преимущество страховщика внутри финансовой группы возникает из-за контроля над точкой контакта с клиентом. Банк или другая финансовая организация уже находится «на первой руке» у заемщика и может сразу включать собственный страховой полис в кредитный продукт, удерживая комиссионный доход внутри периметра группы. Самостоятельной страховой компании в таком случае приходится конкурировать за доступ к клиентской базе и место в канале продаж.
Такая конструкция позволяет предлагать страхование вместе с другими финансовыми продуктами под единым брендом, а не продавать отдельный полис в отрыве от ситуации клиента. Поэтому борьба идет не только за конечного покупателя, но и за доступ к банковской «полке», маржинальность и гарантии получения бизнеса.
Однако построить подобную экосистему силами самой страховой компании трудно: ограничения страховых лицензий не позволяют использовать ее как универсальную платформу, поэтому экосистему приходится выстраивать вокруг банка или другого дочернего юрлица. Кроме того, интеграция, сопровождение и маркетинг требуют значительных затрат, и их окупаемость остается под большим вопросом.