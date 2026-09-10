Самый дорогой новый iPhone обойдется россиянам почти в полмиллиона рублей

Цены на первый складной iPhone Duo, по данным «Яндекс Маркета», составят от 254 тыс. руб. за 256 ГБ и от 283 тыс. руб. за 512 ГБ. Модель емкостью 1 ТБ обойдется в 338 тыс. руб., а самый дорогой смартфон — от 407 тыс. руб. Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых — бургунди и небесно-голубом. По данным маркетплейса, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тыс. руб., а iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. руб. за модель с минимальной емкостью (256 ГБ).

Цены в «Ozon Селект» на iPhone 18 Pro будут варьироваться от 199,9 тыс. руб. до 399,9 тыс. руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе маркетплейса. Стоимость iPhone 18 Pro Max начинается от 219,9 тыс. руб. и достигает 449,9 тыс. руб. Предзаказ на новые iPhone можно оформить и на Wildberries, сообщила пресс-служба компании.

В restore: раскрыли цены и на другие новинки компании: новые наушники AirPods 5 будут стоить от 19,9 тыс. руб., Apple Watch Series 12 — от 34 тыс. руб., Apple Watch Ultra 4 обойдутся в 105,9 тыс. руб.

Больше всего предзаказов уже сейчас есть на iPhone 18 Pro Max: на модель приходится 61,5% всех заказов, сообщил представитель restore:. На модели iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ и 512 ГБ приходится по 37,5% всех предзаказов, на 1 ТБ — 18,8% и на 2 ТБ — 6,3%. В новой линейке iPhone 18 Pro в предзаказах лидируют модели на 256 ГБ и 512 ГБ, по 40% на каждую, рассказал представитель restore:. На 1 ТБ модели приходится около 20% предзаказов. Самым востребованным цветом оказался бургунди: он лидирует во всех объемах памяти, сообщил представитель компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «Яблоки тянут карманы».