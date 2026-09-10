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Яблоки тянут карманы

Самый дорогой новый iPhone обойдется россиянам почти в полмиллиона рублей

В предзаказах на новые iPhone на следующий день после презентации в лидерах оказались модели iPhone 18 Pro на 256 ГБ и 512 ГБ оперативной памяти — на каждую пришлось по 40% предзаказов, по оценкам ритейлеров. При этом модели на 1 ТБ пока выбирают только 20% покупателей, а iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ — 6,3%. Ключевой новинкой стал первый складной смартфон iPhone Duo, стартовая цена которого в России составит около 299,9 тыс. руб. Стоимость самой дорогой модели достигнет 449,9 тыс. руб.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фото: Carlos Barria / Reuters

Цены на первый складной iPhone Duo, по данным «Яндекс Маркета», составят от 254 тыс. руб. за 256 ГБ и от 283 тыс. руб. за 512 ГБ. Модель емкостью 1 ТБ обойдется в 338 тыс. руб., а самый дорогой смартфон — от 407 тыс. руб. Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых — бургунди и небесно-голубом. По данным маркетплейса, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тыс. руб., а iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. руб. за модель с минимальной емкостью (256 ГБ).

Первый складной iPhone и другие новинки Apple

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Цены в «Ozon Селект» на iPhone 18 Pro будут варьироваться от 199,9 тыс. руб. до 399,9 тыс. руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе маркетплейса. Стоимость iPhone 18 Pro Max начинается от 219,9 тыс. руб. и достигает 449,9 тыс. руб. Предзаказ на новые iPhone можно оформить и на Wildberries, сообщила пресс-служба компании. «У карточек товаров с возможностью предзаказа есть специальная плашка, а в момент добавления в корзину пользователь увидит примерные сроки доставки»,— объяснили там.

В restore: раскрыли цены и на другие новинки компании: новые наушники AirPods 5 будут стоить от 19,9 тыс. руб., Apple Watch Series 12 — от 34 тыс. руб., Apple Watch Ultra 4 обойдутся в 105,9 тыс. руб.

Тим Кук, председатель совета директоров Apple, июнь 2026 года, в интервью The Wall Street Journal:

К сожалению, повышение цен неизбежно.

Больше всего предзаказов уже сейчас есть на iPhone 18 Pro Max: на модель приходится 61,5% всех заказов, сообщил представитель restore:. На модели iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ и 512 ГБ приходится по 37,5% всех предзаказов, на 1 ТБ — 18,8% и на 2 ТБ — 6,3%. В новой линейке iPhone 18 Pro в предзаказах лидируют модели на 256 ГБ и 512 ГБ, по 40% на каждую, рассказал представитель restore:. На 1 ТБ модели приходится около 20% предзаказов. Самым востребованным цветом оказался бургунди: он лидирует во всех объемах памяти, сообщил представитель компании.

Весь рынок смартфонов в России, по данным компании, продолжает сокращаться: с января по сентябрь 2026 года в России было продано 14,4 млн смартфонов на 370 млрд руб., что на 5,9% в денежном и на 11% в натуральном выражении меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Стоимость телефонов складывается из их составляющих: гибкие экраны высокого качества стоят существенно дороже обычных «твердых», отмечает аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов. Они требуют больше производственных операций, у них гораздо труднее организовать защиту от влаги и пыли, а затраты растут в геометрической прогрессии по мере роста требуемой диагонали экрана, добавил он. В России цена складывается и с учетом НДС, наценки магазинов и логистики, говорит господин Вильянов.

Как СМИ оценили новинки и гендиректора Apple

На начальном этапе спрос будет «шквальным», как традиционно на все дорогие модели Apple, считает Сергей Вильянов. Реальная успешность моделей станет понятной месяца через два после начала продаж, говорит он. У Apple есть очевидное преимущество: компания продает не только отдельный аппарат, а связанную аппаратно-программную экосистему, отмечает глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. Поэтому запуск нового iPhone способен стимулировать обновление не только самых новых устройств, но и владельцев более старых поколений, говорит она. Но по мере увеличения жизненного цикла смартфонов этот эффект становится менее универсальным: владелец относительно свежего iPhone уже не видит экономического смысла в замене, резюмирует она.

Ника Сизова

Фотогалерея

Новая осенняя коллекция от Apple

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Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo

Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo

Фото: Carlos Barria / Reuters

Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше

Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше

Фото: Jeff Chiu / AP

Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон

Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон

Фото: Jeff Chiu / AP

В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4. Часы будут доступны в классической алюминиевой, а также в жемчужной и темно-синей расцветках

В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4. Часы будут доступны в классической алюминиевой, а также в жемчужной и темно-синей расцветках

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продажу новинки Apple поступят 18 сентября

В продажу новинки Apple поступят 18 сентября

Фото: Jeff Chiu / AP

Для экономии места внутри корпуса iPhone Duo производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке

Для экономии места внутри корпуса iPhone Duo производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бургунди. У новых моделей изменилась мощность процессоров и аккумуляторов, а также добавилась внутри камеры переменная диафрагма — она регулирует количество света, которое попадает в матрицу, защищая от засветов и позволяя делать снимки в темноте более качественными. Технология уже использовалась в смартфонах других брендов, но именно у Apple появилась впервые

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бургунди. У новых моделей изменилась мощность процессоров и аккумуляторов, а также добавилась внутри камеры переменная диафрагма — она регулирует количество света, которое попадает в матрицу, защищая от засветов и позволяя делать снимки в темноте более качественными. Технология уже использовалась в смартфонах других брендов, но именно у Apple появилась впервые

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании

Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4

Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4

Фото: Jeff Chiu / AP

На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании

На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки. С нуля до 50% телефон будет заряжаться за 15 минут

Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки. С нуля до 50% телефон будет заряжаться за 15 минут

Фото: Jeff Chiu / AP

Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя. Так, сенсор измеряет пульс каждые пять секунд — в 60 раз чаще, чем в предыдущих моделях. Также добавилась функция Audio Intelligence, которая распознает звуки. Микрофоны распознают потенциально опасный шум, а также ведут запись разговоров пользователя в течение дня и могут фиксировать краткое содержание услышанного

Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя. Так, сенсор измеряет пульс каждые пять секунд — в 60 раз чаще, чем в предыдущих моделях. Также добавилась функция Audio Intelligence, которая распознает звуки. Микрофоны распознают потенциально опасный шум, а также ведут запись разговоров пользователя в течение дня и могут фиксировать краткое содержание услышанного

Фото: Jeff Chiu / AP

Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple iPhone Duo

Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple iPhone Duo

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple Watch Series 12 перед своими первыми зрителями. Покупатели смогут выбрать из двух размеров — экраны часов есть 42 мм и 46 мм

Apple Watch Series 12 перед своими первыми зрителями. Покупатели смогут выбрать из двух размеров — экраны часов есть 42 мм и 46 мм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Корпус новой складной модели выполнен из титана. Экран — из нанотекстурного покрытия, которое уменьшает блики и делает менее заметным сгиб посередине. Для внешней поверхности гаджета используется стекло Ceramic Shield

Корпус новой складной модели выполнен из титана. Экран — из нанотекстурного покрытия, которое уменьшает блики и делает менее заметным сгиб посередине. Для внешней поверхности гаджета используется стекло Ceramic Shield

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo в развернутом состоянии

iPhone Duo в развернутом состоянии

Фото: Jeff Chiu / AP

Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда

Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках: «утренняя звезда» и «ночное небо»

iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках: «утренняя звезда» и «ночное небо»

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продаже в США раскладушка появится 23 октября

В продаже в США раскладушка появится 23 октября

Фото: Carlos Barria / Reuters

Гости презентации в Театре имени Стива Джобса

Гости презентации в Театре имени Стива Джобса

Фото: Carlos Barria / Reuters

В AirPods 5 улучшили функцию шумоподавления — оно выросло примерно на 50% по сравнению с параметрами прошлой модели. Цена на наушники начинается от $129

В AirPods 5 улучшили функцию шумоподавления — оно выросло примерно на 50% по сравнению с параметрами прошлой модели. Цена на наушники начинается от $129

Фото: Apple

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Apple представила первый в своей истории складной телефон iPhone Duo

Фото: Carlos Barria / Reuters

Стоимость новинки начинается от $1999 — это самая высокая цена айфона в истории. В России Duo будет стоить от 232 тыс. рублей и выше

Фото: Jeff Chiu / AP

Гендиректор Apple Джон Тернус и вице-президент по промышленному дизайну Молли Андерсон

Фото: Jeff Chiu / AP

В линейке Apple Watch появились новые модели Watch Series 12 и Ultra 4. Часы будут доступны в классической алюминиевой, а также в жемчужной и темно-синей расцветках

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продажу новинки Apple поступят 18 сентября

Фото: Jeff Chiu / AP

Для экономии места внутри корпуса iPhone Duo производители отказались от системы распознавания лиц Face ID, вернув вместо нее Touch ID — он находится в боковой кнопке

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone 18 Pro и Pro Max выйдут в новых цветах: ледяном и бургунди. У новых моделей изменилась мощность процессоров и аккумуляторов, а также добавилась внутри камеры переменная диафрагма — она регулирует количество света, которое попадает в матрицу, защищая от засветов и позволяя делать снимки в темноте более качественными. Технология уже использовалась в смартфонах других брендов, но именно у Apple появилась впервые

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский блогер IShowSpeed делает сальто во время презентации новых моделей компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Цены на новые модели часов стартуют от $499 — для Watch Series 12, и от $799 — для Watch Ultra 4

Фото: Jeff Chiu / AP

На презентацию были приглашены профильные журналисты, блогеры и сотрудники компании

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple обещает, что iPhone 18 Pro и Pro Max можно будет использовать до 30 часов без подзарядки. С нуля до 50% телефон будет заряжаться за 15 минут

Фото: Jeff Chiu / AP

Дизайн новых Apple Watch не поменялся — создатели сделали ставку на улучшение датчиков, которые следят за здоровьем пользователя. Так, сенсор измеряет пульс каждые пять секунд — в 60 раз чаще, чем в предыдущих моделях. Также добавилась функция Audio Intelligence, которая распознает звуки. Микрофоны распознают потенциально опасный шум, а также ведут запись разговоров пользователя в течение дня и могут фиксировать краткое содержание услышанного

Фото: Jeff Chiu / AP

Посетитель мероприятия фотографирует главную новинку Apple iPhone Duo

Фото: Jeff Chiu / AP

Apple Watch Series 12 перед своими первыми зрителями. Покупатели смогут выбрать из двух размеров — экраны часов есть 42 мм и 46 мм

Фото: Carlos Barria / Reuters

Корпус новой складной модели выполнен из титана. Экран — из нанотекстурного покрытия, которое уменьшает блики и делает менее заметным сгиб посередине. Для внешней поверхности гаджета используется стекло Ceramic Shield

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo в развернутом состоянии

Фото: Jeff Chiu / AP

Новая модель сможет воспроизводить видео до 44 часов (при использовании внешнего экрана) — это делает Duo самым выносливым iPhone в истории бренда

Фото: Carlos Barria / Reuters

iPhone Duo будет доступен только в двух базовых расцветках: «утренняя звезда» и «ночное небо»

Фото: Carlos Barria / Reuters

В продаже в США раскладушка появится 23 октября

Фото: Carlos Barria / Reuters

Гости презентации в Театре имени Стива Джобса

Фото: Carlos Barria / Reuters

В AirPods 5 улучшили функцию шумоподавления — оно выросло примерно на 50% по сравнению с параметрами прошлой модели. Цена на наушники начинается от $129

Фото: Apple

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