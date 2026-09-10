Яблоки тянут карманы

В предзаказах на новые iPhone на следующий день после презентации в лидерах оказались модели iPhone 18 Pro на 256 ГБ и 512 ГБ оперативной памяти — на каждую пришлось по 40% предзаказов, по оценкам ритейлеров. При этом модели на 1 ТБ пока выбирают только 20% покупателей, а iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ — 6,3%. Ключевой новинкой стал первый складной смартфон iPhone Duo, стартовая цена которого в России составит около 299,9 тыс. руб. Стоимость самой дорогой модели достигнет 449,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Цены на первый складной iPhone Duo, по данным «Яндекс Маркета», составят от 254 тыс. руб. за 256 ГБ и от 283 тыс. руб. за 512 ГБ. Модель емкостью 1 ТБ обойдется в 338 тыс. руб., а самый дорогой смартфон — от 407 тыс. руб. Смартфоны будут доступны в разных цветах, в том числе в новых — бургунди и небесно-голубом. По данным маркетплейса, iPhone 18 Pro будет стоить от 147 тыс. руб., а iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. руб. за модель с минимальной емкостью (256 ГБ).

Цены в «Ozon Селект» на iPhone 18 Pro будут варьироваться от 199,9 тыс. руб. до 399,9 тыс. руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе маркетплейса. Стоимость iPhone 18 Pro Max начинается от 219,9 тыс. руб. и достигает 449,9 тыс. руб. Предзаказ на новые iPhone можно оформить и на Wildberries, сообщила пресс-служба компании. «У карточек товаров с возможностью предзаказа есть специальная плашка, а в момент добавления в корзину пользователь увидит примерные сроки доставки»,— объяснили там.

В restore: раскрыли цены и на другие новинки компании: новые наушники AirPods 5 будут стоить от 19,9 тыс. руб., Apple Watch Series 12 — от 34 тыс. руб., Apple Watch Ultra 4 обойдутся в 105,9 тыс. руб.

Тим Кук, председатель совета директоров Apple, июнь 2026 года, в интервью The Wall Street Journal: К сожалению, повышение цен неизбежно.

Больше всего предзаказов уже сейчас есть на iPhone 18 Pro Max: на модель приходится 61,5% всех заказов, сообщил представитель restore:. На модели iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ и 512 ГБ приходится по 37,5% всех предзаказов, на 1 ТБ — 18,8% и на 2 ТБ — 6,3%. В новой линейке iPhone 18 Pro в предзаказах лидируют модели на 256 ГБ и 512 ГБ, по 40% на каждую, рассказал представитель restore:. На 1 ТБ модели приходится около 20% предзаказов. Самым востребованным цветом оказался бургунди: он лидирует во всех объемах памяти, сообщил представитель компании.

Весь рынок смартфонов в России, по данным компании, продолжает сокращаться: с января по сентябрь 2026 года в России было продано 14,4 млн смартфонов на 370 млрд руб., что на 5,9% в денежном и на 11% в натуральном выражении меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Стоимость телефонов складывается из их составляющих: гибкие экраны высокого качества стоят существенно дороже обычных «твердых», отмечает аналитик акселератора «Финтех Лаб» Сергей Вильянов. Они требуют больше производственных операций, у них гораздо труднее организовать защиту от влаги и пыли, а затраты растут в геометрической прогрессии по мере роста требуемой диагонали экрана, добавил он. В России цена складывается и с учетом НДС, наценки магазинов и логистики, говорит господин Вильянов.

На начальном этапе спрос будет «шквальным», как традиционно на все дорогие модели Apple, считает Сергей Вильянов. Реальная успешность моделей станет понятной месяца через два после начала продаж, говорит он. У Apple есть очевидное преимущество: компания продает не только отдельный аппарат, а связанную аппаратно-программную экосистему, отмечает глава холдинга SNDGLOBAL Ольга Квашенкина. Поэтому запуск нового iPhone способен стимулировать обновление не только самых новых устройств, но и владельцев более старых поколений, говорит она. Но по мере увеличения жизненного цикла смартфонов этот эффект становится менее универсальным: владелец относительно свежего iPhone уже не видит экономического смысла в замене, резюмирует она.

Ника Сизова