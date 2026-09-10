Reuters: Инфантино может рассчитывать на переизбрание президентом FIFA

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино располагает достаточной для переизбрания на пост поддержкой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Kacper Pempel / Reuters Джанни Инфантино

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Один из собеседников агентства заявил, что высокопоставленные функционеры «не осознавали, насколько прочными оказались связи Инфантино, которые он выстроил за десять лет пребывания у власти». Отмечается, что противникам президента FIFA придется «сосредоточиться на ограничении его полномочий».

Несмотря на то что ряд крупных европейских федераций отозвал свою поддержку переизбрания Инфантино, ему удалось укрепить лояльность среди небольших национальных структур. Им «по-прежнему довольны» большинство членов Конфедерации футбола Океании и Африканской конфедерации футбола. Там считают, что «дальнейшая поддержка приведет к увеличению финансирования».

В июле Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF) и Азиатской конфедерации футбола (AFC) президент FIFA отказался от планов, что, впрочем, не позволило ему вернуть доверие упомянутых региональных структур.

Кроме того, оппоненты Джанни Инфантино до сих пор не определились с единым «протестным» кандидатом. По данным источника, глава CONCACAF Виктор Монтальяни, которого различные ресурсы ранее называли наиболее вероятным конкурентом Инфантино, не будет баллотироваться, пока не заручится «достаточной поддержкой для победы».

Арнольд Кабанов