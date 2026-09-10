В Екатеринбурге задержали группу, подозреваемую в хищении выплат участников СВО

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу совместно с центром безопасности банка пресекли деятельность группы, подозреваемой в хищении денег у участников специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В середине августа представители одного из банков сообщили в полицию о женщине, которая пришла в филиал на ул. Николая Никонова и потребовала выдать крупную сумму со счета своего якобы гражданского мужа. Она предъявила паспорт и доверенность, заявив, что мужчина находится в зоне спецоперации, а деньги необходимы на лечение их общего ребенка.

Поведение посетительницы вызвало подозрения у сотрудников банка. Они сообщили женщине, что для подготовки наличных потребуется несколько дней. Когда она вернулась в назначенное время и получила 2,5 млн руб., на выходе ее уже ждали оперативники.

Вместе с женщиной полицейские задержали двух ее сообщников. Один из мужчин при попытке скрыться на автомобиле «Мерседес» случайно сбил свою подельницу. Уехать ему не удалось — предупрежденные сотрудники Госавтоинспекции заблокировали и задержали его. В автомобиле мужчины обнаружили сумку с ювелирными изделиями, происхождение которых пока не установлено.

По данным полиции, задержанные — 38-летняя женщина и мужчины 1982 и 1994 годов рождения, жители Омска. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Как установили оперативники, злоумышленники узнали, что 44-летний житель Екатеринбурга заключил контракт с Минобороны России и должен получить крупную выплату. Поскольку у военнослужащего не было близких родственников, подозреваемые вошли к нему в доверие и убедили оформить доверенность на управление банковским счетом на имя сообщницы. Мужчине они сообщили, что таким образом хотят защитить его деньги от хищения. В банке женщина выдавала себя за гражданскую жену военнослужащего.

Кроме того, полицейские установили еще один аналогичный эпизод. Жертвой схемы стал другой участник СВО, у которого похитили 2,7 млн руб.

В отношении подозреваемых следствием УМВД России по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все фигуранты заключены под стражу. Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия, чтобы установить дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.