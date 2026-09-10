Самюэля Это'о подозревают в присвоении €500 тыс. за матч Россия—Камерун

В прошлом знаменитый нападающий, а ныне глава Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT) Самюэль Это'о присвоил выплату в размере свыше €500 тыс. от Российского футбольного союза (РФС) за организацию товарищеского матча между сборными стран. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на бывших топ-менеджеров FECAFOOT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самюэль Это'о

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Самюэль Это'о

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным издания, экс-руководители организации, которые ранее были вынуждены покинуть ее из-за действий Это'о, подали жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (FIFA) более года назад, но с тех пор не получали сообщений. Теперь функционеры «задаются вопросом, не находится ли Это'о под защитой» благодаря поддержке президента головной организации Джанни Инфантино, которого Это'о ранее называл «старшим братом». Представитель FIFA заявил The Times, что «Инфантино не имеет никакого влияния на расследования комитета по этике».

Бывший член исполкома Камерунской федерации Гибай Гатама заявил, что «российские деньги пропали». По информации The Times, ознакомившейся со счетами и контрактами, речь идет о двух платежах от РФС на личный счет Это'о в Национальном банке Катара. Один — в размере €455,1 тыс., другой — в размере €112,5 тыс.

Товарищеский матч сборных России и Камеруна состоялся 12 октября 2023 года на московском стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Он завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Самюэлю Это'о 45 лет. Он возглавляет FECAFOOT с 2021 года, заняв пост через два года после завершения успешной игровой карьеры, за время которой представлял в том числе «Барселону», миланский «Интер», лондонский «Челси» и махачкалинский «Анжи».

Арнольд Кабанов