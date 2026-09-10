Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о стрельбе по троллейбусу

В Екатеринбурге полиция начала проверку после сообщений о стрельбе по троллейбусу в Академическом районе. По данным СМИ, обстреляли троллейбус №28. По предварительным данным, у транспортного средства было разбито боковое стекло, однако пострадавших среди пассажиров и персонала не зафиксировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Информация о повреждении троллейбуса на территории Академического района зарегистрирована в отделе полиции №8 и будет проверена»,— сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городского УМВД.

В ведомстве подчеркнули, что на данном этапе делать выводы о применении огнестрельного оружия преждевременно.