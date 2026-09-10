Региональные страховщики в России стали продавать бизнес из-за падения прибыли

В последние два года российские региональные страховые компании из сегмента non-life (не связанные со страхованием жизни) стали чаще продавать бизнес финансовым группам из-за сокращения прибыли. Об этом сообщили опрошенные «Ъ» участники рынка.

«Основной товар на прилавке M&A сегодня — это средние и нишевые региональные страховщики, для их владельцев продажа крупному федеральному игроку — единственный способ спасти бизнес от регуляторного закрытия»,— отметил руководитель практики «Страхование» юрфирмы МЭФ LEGAL Иван Рыбаков.

По мнению господина Рыбакова, для крупных финансовых групп покупка страховщика — это возможность построить бесшовную экосистему. «Страховая компания внутри группы позволяет запереть все комиссионные доходы внутри периметра, мгновенно упаковывая кредиты заемщиков в собственные полисы»,— отметил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слияние и истощение».