Нефть Brent превысила $106 за баррель впервые с конца мая
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на торгах в 18:45 мск дорожал на 4,99% — до $106,27 за баррель. В последний раз показатель превышал $102 за баррель 19 мая 2026 года, следует из данных торгов.
Октябрьский фьючерс на нефть WTI к тому же моменту прибавлял 5,27% и торговался на отметке в $101,15 за баррель.
Мировые цены на нефть растут одновременно с сообщениями об эскалации конфликта США и Ирана. Только за последние сутки стороны вновь обменялись ударами, а Тегеран объявил о запрете на проход судов к востоку от Ормузского пролива. Как пишет The Wall Street Journal, Белый дом допускает продолжение конфликта вплоть до 2029 года.
Ормузский пролив — узкое место для мирового энергорынка: через него проходит около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов и 30% оборота СПГ. Поэтому даже угроза осложнения движения здесь повышает оценку риска для значительной части будущих поставок, а не только создает краткосрочную реакцию на новости.
Механизм работает через логистику: при угрозе атак страховщики могут резко увеличить тарифы или отказаться страховать суда, а перевозчики — поднять фрахт. Это происходит даже без полной блокады: в марте 2026 года стоимость перевозки супертанкеров с Ближнего Востока в Китай на фоне угрозы войны превысила $170 тыс. в сутки, а точечные атаки уже рассматривались как фактор роста расходов на фрахт и страхование.
В сентябре 2026 года геополитическая премия в цене Brent оценивалась в $15–25 за баррель, причем часть ее связывали уже с фактическим сокращением поставок. Устойчивый дефицит возникнет при затяжном кризисе и реальном перекрытии маршрута: тогда могут остановиться поставки из Ирана, Кувейта, Катара и частично Саудовской Аравии, хотя альтернативные маршруты, челночные перевозки и перегрузка с судна на судно способны сохранить часть экспорта — ценой более дорогой логистики.