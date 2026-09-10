Нефть Brent превысила $106 за баррель впервые с конца мая

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent на торгах в 18:45 мск дорожал на 4,99% — до $106,27 за баррель. В последний раз показатель превышал $102 за баррель 19 мая 2026 года, следует из данных торгов.

Октябрьский фьючерс на нефть WTI к тому же моменту прибавлял 5,27% и торговался на отметке в $101,15 за баррель.

Мировые цены на нефть растут одновременно с сообщениями об эскалации конфликта США и Ирана. Только за последние сутки стороны вновь обменялись ударами, а Тегеран объявил о запрете на проход судов к востоку от Ормузского пролива. Как пишет The Wall Street Journal, Белый дом допускает продолжение конфликта вплоть до 2029 года.