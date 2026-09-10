Индекс Мосбиржи обновил максимум почти за месяц

Индекс Мосбиржи в 18:09 рос на 1,87% и достигал отметки в 2 306,26 пункта. По состоянию на 18:27, показатель составляет 2301,09 пункта и растет на 1,64%, следует из данных торгов.

В лидерах роста — «Новатэк» (+6,13%), «Роснефть» (+5,92%), «Газпром» (+5,57%), «Сбербанк» (+2,9%). Сильнее всего падают акции «Норникеля» (-1,84%), «Ленты» (-1,19%), «Русала» (-1,1%), «Яндекса» (-0,9%) и «Сургутнефтегаза» (-0,64%).

Индекс Мосбиржи превысил отметку в 2300 пунктов второй раз за неделю. 8 сентября он достигал 2300,05 пункта, но закрепиться на этой отметке не смог.