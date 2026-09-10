КХЛ планирует расширить аудиторию в ближайшие три года

Главной целью Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ближайшие три года станет рост ее аудитории, возможности обеспечить который «экстенсивным» путем уже исчерпаны. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил четвертую по счету стратегию развития запущенного 18 лет назад проекта. Она рассчитана на три ближайших сезона, до 2029 года.

Выбранный приоритет КХЛ объяснила очевидным в последнее время «замедлением динамики», говорящим о том, что возможности «экстенсивного», то есть за счет наиболее очевидных и простых способов, роста исчерпаны. В презентации стратегии, имеющейся в распоряжении “Ъ”, констатируется, что аудитория «становится более сложной для вовлечения», а «резерв» состоит в том, чтобы привлекать «новую нехоккейную аудиторию».

Подробнее — в материале «Ъ» «Континентальная хоккейная лига нацелилась на баскетбольные высоты».