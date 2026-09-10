Континентальная хоккейная лига нацелилась на баскетбольные высоты

Главной целью Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ближайшие три года станет рост ее аудитории, возможности обеспечить который «экстенсивным» путем уже исчерпаны. В новой стратегии развития ставится задача сделать матчи КХЛ «модным городским событием», успешно конкурирующим за внимание с другими развлекательными мероприятиями, и добиться роста коммерческих доходов. Ориентирами в этом смысле выбраны североамериканские лиги, но в первую очередь не хоккейная НХЛ, а более популярная в США баскетбольная НБА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил четвертую по счету стратегию развития запущенного 18 лет назад проекта. Она рассчитана на три ближайших сезона, до 2029 года.

В новой стратегии развития КХЛ, в которую входит 22 клуба, есть очень явный акцент на одном направлении. Речь о расширении аудитории. Он может показаться довольно неожиданным для того, кто внимательно следит за ее чемпионатом и знает, например, что его средняя посещаемость постоянно растет, превзошла среднюю посещаемость когда-то находившихся далеко впереди ведущих европейских лиг — швейцарской и немецкой, а в минувшем сезоне вплотную приблизилась к 8 тыс. зрителей.

Более того, лига, представляя свою стратегию, сама зафиксировала успехи в этом аспекте в предыдущие три сезона. Она сообщила, что достигла роста так называемой активной аудитории (в нее включаются болельщики, которые на регулярной основе либо посещают матчи КХЛ, либо смотрят трансляции) с 8 млн до 12 млн человек, а рейтинги телетрансляций игр скакнули вверх примерно на 30%. Суммарная аудитория лиги на «Кинопоиске», ее медиапартнере, в прошедшем сезоне составила 3,1 млн человек.

Выбранный приоритет КХЛ объяснила очевидным в последнее время «замедлением динамики», говорящим о том, что возможности «экстенсивного», то есть за счет наиболее очевидных и простых способов, роста исчерпаны.

В презентации стратегии, имеющейся в распоряжении “Ъ”, констатируется, что аудитория «становится более сложной для вовлечения», а «резерв» состоит в том, чтобы привлекать «новую нехоккейную аудиторию».

В качестве самого доступного ее сегмента в лиге рассматривают людей из городов, где базируются клубы. В них в общей сложности проживают 46 млн человек. КХЛ не скрывает, что собирается стимулировать переток публики из альтернативных вариантов проведения досуга. К ним относятся кино, театры и концерты. А борьбу за «нехоккейных» зрителей она будет вести посредством «дальнейшего повышения интереса к игре», а также развития медийности — иными словами, узнаваемости — хоккеистов и mаtchday. В это понятие включаются сам матч и все мероприятия, ему сопутствующие, такие как предматчевые шоу или конкурсы в перерывах. Цель КХЛ — превратить свои встречи в «модные городские события, на которых необходимо побывать с друзьями хотя бы один-два раза в год».

В списке ключевых KPI в презентации указано увеличение до 13,5 млн активной аудитории. Но еще любопытнее выбранный КХЛ зарубежный ориентир. Размер своей активной аудитории она сравнила с аналогичными показателями обычно выступающих в различных исследованиях эталонами с точки зрения ведения спортивного бизнеса североамериканских лиг.

Доля активной аудитории КХЛ от численности населения страны — 8% — на фоне большинства из них выглядит, конечно, скромно. Маяком является все же не хоккейная НХЛ с 15-процентной долей, а куда более популярная в США и богатая баскетбольная НБА с 19-процентной. Про нее в пресс-релизе КХЛ сказано, что при таком охвате она еще и «сохраняет высокую эффективность монетизации» зрительского интереса.

Над монетизацией хочет поработать и КХЛ, намеренная за три года поднять долю коммерческих — «в основном за счет поступлений от спонсоров и продажи билетов» — доходов, своих и клубов, с 26% до 30%.

О том, каковы в данный момент доходы лиги, можно судить по объявленной в день представления стратегии сумме выплат клубам по итогам прошлого сезона — 2,364 млрд руб.

При этом в презентации стратегии прямо указывается на то, что стоимость билетов на матчи КХЛ «недооценена относительно конкурирующих форматов развлечений». Эту мысль развил, комментируя планы лиги, ее президент Алексей Морозов. Он сообщил, что «спорт в России занимает лишь 5% от объема рынка билетов», а доля цены билета на игры КХЛ от средней зарплаты в России сейчас равна всего 1,1%. «Но люди ведь готовы платить за концерты. Мы хотим, чтобы так было и у КХЛ»,— заметил Алексей Морозов.

Алексей Доспехов