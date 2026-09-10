Российские страховые компании сообщили о резком падении инвестиционных доходов
Инвестиционные доходы российских страховых компаний сократились более чем на 10 процентных пунктов с начала года, сообщают опрошенные «Ъ» участники рынка. По оценкам СОГАЗа, в предыдущие три года показатель увеличивался в среднем на 19% в год. По подсчетам «Росгосстраха» — на 30–40%.
Для многих страховых компаний в России сокращение инвестиционных доходов «выражено двузначными темпами», отметил заместитель директора финансового департамента «АльфаСтрахование» Дмитрий Вдовин. Он связал это со снижением ключевой ставки Центробанка с 21% до 14%.
Без инвестиционного дохода большинство страховых компаний, особенно в сегменте автострахования, «были бы глубоко убыточными даже при стабильных премиях», подчеркнула старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.
Подробнее — в материале «Ъ» «Слияние и истощение».
Механизм проходит через инвестиционную часть баланса: страховщики размещают резервы и капитал в облигации и депозиты. По данным ЦБ на III квартал 2024 года, на облигации приходилось 35,2% активов страховых компаний, на депозиты — 27,5%; при снижении ставок доходность обоих инструментов уменьшается, и прежняя опора на инвестиционный результат ослабевает.
При высоких ставках инвестиционный доход позволял страховщикам устанавливать более низкие тарифы и платить повышенные агентские комиссии, даже если страховая деятельность становилась менее прибыльной. В автостраховании за счет такого дохода удавалось сдерживать стоимость полисов на фоне роста цен на запчасти и ремонт, однако демпинг и увеличение среднего убытка уже привели к результату хуже ожиданий.
Если фактический инвестиционный доход оказывается ниже запланированного, размер выплаты по договору не меняется, а недостающая сумма уменьшает прибыль страховщика. Поэтому компаниям приходится корректировать тарифы вверх; при выборе коротких инструментов добавляется риск реинвестирования — к моменту их погашения доходность новых вложений может оказаться недостаточной для выплаты и тарифной маржи.