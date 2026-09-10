Российские страховые компании сообщили о резком падении инвестиционных доходов

Инвестиционные доходы российских страховых компаний сократились более чем на 10 процентных пунктов с начала года, сообщают опрошенные «Ъ» участники рынка. По оценкам СОГАЗа, в предыдущие три года показатель увеличивался в среднем на 19% в год. По подсчетам «Росгосстраха» — на 30–40%.

Для многих страховых компаний в России сокращение инвестиционных доходов «выражено двузначными темпами», отметил заместитель директора финансового департамента «АльфаСтрахование» Дмитрий Вдовин. Он связал это со снижением ключевой ставки Центробанка с 21% до 14%.

Без инвестиционного дохода большинство страховых компаний, особенно в сегменте автострахования, «были бы глубоко убыточными даже при стабильных премиях», подчеркнула старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Слияние и истощение».