Власти США выплатят по $500 из переплат по страховке Obamacare

Администрация президента США Дональда Трампа выплатит по $500 американцам, которые переплачивали за страховку по Закону о доступном здравоохранении, известному как Obamacare. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американские власти называют выплаты компенсациями. Их, согласно сообщению, получит почти миллион граждан в 30 штатах. Средства начнут рассылать в октябре.

Белый дом считает, что администрация предыдущего президента Джо Байдена завышала страховые взносы. Это, по мнению властей, привело к профициту почти в $500 млн. Выплачивать компенсации будут за счет этих средств.

О готовящемся решении 9 сентября писал Axios со ссылкой на экспертов. По их словам, так администрация господина Трампа хочет показать, что благодаря налоговой реформе бюджет страны получил дополнительные средства. Они допускают, что деньги будут выплачены до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября.