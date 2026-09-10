Bloomberg узнал о планах Катара по закупке американского СПГ

Государственная компания QatarEnergy ведет переговоры с США о заключении долгосрочных контрактов на закупку сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. Агентство отмечает, что затяжная война Ирана и США вынуждает Катар искать альтернативные источники энергоресурсов для удовлетворения потребностей клиентов внутри страны.

При этом Доха впервые рассматривает возможность закупки СПГ у страны за пределами ближневосточного региона, отмечает Bloomberg. QatarEnergy на запрос агентства не ответила.

До начала операции США и Израиля против Ирана в феврале 2026 года доля Катара составляла пятую часть в мировом экспорте СПГ. Ответные иранские удары повредили не менее 17% экспортных мощностей страны по СПГ. Компания QatarEnergy вскоре объявила форс-мажор по некоторым из долгосрочных контрактов с Италией, Бельгией, Южной Кореей и Китаем.