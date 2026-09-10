Форвард «Динамо» Тюкавин отстранен на один матч РПЛ за агрессивное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых условно. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жоау Батчи и Константин Тюкавин во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Жоау Батчи и Константин Тюкавин во время матча

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Игрока отстранили за агрессивное поведение. В домашнем матче седьмого тура РПЛ против столичного «Спартака» Тюкавин получил красную карточку на 72й минуте после того, как попал рукой в область шеи ганскому защитнику соперника Александру Джику. Форвард пропустит встречу с «Оренбургом», которая пройдет 12 сентября в Москве.

Кроме того, КДК условно дисквалифицировал вратарей «Динамо» Андрея Лунева и Игоря Лещука на один матч. После игры они подошли к своей трибуне и запустили оскорбительную кричалку в адрес «Спартака», которую подхватили болельщики «бело-голубых». Также голкиперов оштрафовали на 30 тыс. рублей.

По итогам семи туров «Динамо» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков.

Арнольд Кабанов