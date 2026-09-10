Отбывший срок за госизмену экс-майор ФСБ Докучаев обжалует конфискацию активов

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил без движения жалобу бывшего майора ФСБ Дмитрия Докучаева, у которого по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были изъяты активы на сотни миллионов рублей. Контрразведчик, работавший в сфере высоких технологий, был осужден за госизмену, признал вину и быстро вышел по УДО. Но оказался в поле зрения СКР, расследовавшего дело оргпреступного сообщества создателей анонимной платежной системы UAPS, чьим крупнейшим пользователем оказался разжалованный чекист. У него и его семьи изъяли пять квартир с машино-местами, пять иномарок, 5 кг золота в слитках, бриллианты и миллионы наличными, а также обязали вернуть деньги за уже проданную недвижимость и автомобили.

Согласно базе данных судебной системы столицы, апелляционная жалоба Дмитрия Докучаева и трех его родственников, включая жену, поступила в Мосгорсуд 28 августа. Семья требовала вернуть активы, обращенные в доход государства решением Никулинского райсуда от 30 апреля этого года. Тогда был удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Но Мосгоруд вынес определение «об оставлении жалобы без движения».

Подробнее — в материале «Ъ» «Шпион оказался богатым».