Шпион оказался богатым

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд оставил без движения жалобу бывшего майора ФСБ Дмитрия Докучаева, у которого по антикоррупционному иску Генпрокуратуры были изъяты активы на сотни миллионов рублей. Контрразведчик, работавший в сфере высоких технологий, был осужден за госизмену, признал вину и быстро вышел по УДО. Но оказался в поле зрения СКР, расследовавшего дело оргпреступного сообщества создателей анонимной платежной системы UAPS, чьим крупнейшим пользователем оказался разжалованный чекист. У него и его семьи изъяли пять квартир с машино-местами, пять иномарок, 5 кг золота в слитках, бриллианты и миллионы наличными, а также обязали вернуть деньги за уже проданную недвижимость и автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Согласно базе данных судебной системы столицы, апелляционная жалоба Дмитрия Докучаева и трех его родственников, включая жену, поступила в Мосгорсуд 28 августа. Семья требовала вернуть активы, обращенные в доход государства решением Никулинского райсуда от 30 апреля этого года. Тогда был удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры. Но Мосгоруд вынес определение «об оставлении жалобы без движения». Текст документа еще не опубликован, но обычно это означает, что сама жалоба подана с нарушениями требований ст. 322 Гражданского процессуального кодекса РФ: в ней отсутствуют обязательные сведения или приложения, не указан суд, а сам документ подписан ненадлежащим лицом и т. д.

Иск от имени заместителя главы надзорного ведомства к Дмитрию Докучаеву и членам его семьи «об обращении имущества и взыскании денежных средств в доход РФ» был рассмотрен всего за одно заседание. Из заявления следует, что господин Докучаев с 23 февраля 2007 года по 30 декабря 2016 года проходил службу в ФСБ, а последняя его должность — замначальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ).

В 2019 году майор Докучаев был осужден за госизмену на шесть лет лишения свободы и лишен звания, но уже в мае 2021-го освобожден.

Как указано в материалах дела, «в 2007–2026 годах последний, не имея значительного официального дохода, приобрел в собственность объекты недвижимости», которые зарегистрировал на свою жену, отца и других родственников. Генпрокуратура обратила внимание на эти факты в рамках надзора за расследованием ГСУ СКР уголовного дела о деятельности оргпреступного сообщества, создавшего анонимную платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex.

Дело было возбуждено в октябре 2024 года. Представители следствия тогда отмечали, что «соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, продаже банковских карт и личных кабинетов», а главными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые легализовывали свои доходы. Только за 2023 год оборот поступивших в них денежных средств, по данным СКР, составил более 112 млрд руб.

Прокуроры указали, что экс-майор Докучаев был «крупнейшим пользователем незаконной платежной системы, осуществляя с ее помощью запрещенные гражданским и уголовным законом операции с денежными средствами, совершал сделки с драгоценностями, а также с цифровыми активами». В марте 2025 года у уже давно освободившегося контрразведчика и членов его семьи прошла серия обысков.

Были изъяты крупные суммы в валюте — в одном случае в пересчете на рубли более 227 млн руб., пять слитков золота по 1 кг каждый с тиснением «Россия 1000 г золото 999,9 №…», два бриллианта в упаковках — 10,74 и 1,64 карата соответственно с символикой АЛРОСА и Smolensk gemological center ltd. Нашли и коллекцию часов: Patek Philippe и четыре Rolex с корпусами из белого золота 750-й пробы, некоторые — «осложненных» моделей с бриллиантами и международными гарантийными талонами.

У ответчиков также были обнаружены 10 квартир с машино-местами, 12 иномарок — от купленных еще в 2013–2015 годах скромных Chevrolet Cruz и Mini Cooper до приобретенных в 2025–2026 годах Mercedes GLS и Volkswagen Touareg.

Все их возражения о легальности происхождения активов суд отверг, так как они не предоставили доказательств получения доходов, «на основании которых в 2017–2026 годах приобретены вышеуказанные спорные объекты движимого и недвижимого имущества».

Оказалось, что стоимость активов ответчиков составила сумму, в 28 раз превышающую размер их легального трехгодового дохода.

В итоге было постановлено обратить в доход казны пять квартир площадью от 36 до 233 кв. м, пять машино-мест, пять иномарок, найденные наличные, часы, золото и бриллианты. Суд постановил «взыскать солидарно» с ответчиков «эквивалент стоимости имущества», уже проданного к моменту подачи иска Генпрокуратуры,— квартиры площадью 39 кв. м и семи машин.

Как сообщал “Ъ”, Дмитрий Докучаев, известный в среде хакеров как Forb, был одним из фигурантов дела о госизмене, совершенной еще в 2011 году. Тогда начальник ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов, возглавлявший в спецслужбе борьбу с хакерами, за несколько миллионов долларов через посредников передал сотрудникам ФБР сведения об оперативно-разыскной деятельности своего ведомства. Все они были связаны с делом в отношении бизнесмена Павла Врублевского.

Секретные материалы Сергей Михайлов передал своему подчиненному майору Докучаеву, а тот — сотруднику «Лаборатории Касперского», бывшему оперативнику МВД Руслану Стоянову. Господин Докучаев заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, дав показания против бывшего начальника и его сообщника, получивших за госизмену 22 года и 14 лет колонии соответственно, а сам отделался шестилетним сроком, который полностью не отсидел.

Сергей Сергеев