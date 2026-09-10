В суде по «делу Тарховых» нарколог рассказала, как мог умереть экс-мэр Самары

Бывший мэра Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья могли умереть от передозировки метадоном: они скончались во сне и не чувствовали боли. Об этом рассказала заведующая наркологическим отделением регионального клинического диспансера Татьяна Езерская на заседании в Самарском областном суде в четверг, 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По версии следствия, метадон использовался для отравления Виктора и Натальи Тарховых. В связи с этим на заседании по делу Татьяну Езерскую допросили о фармакологических свойствах этого препарата.

Метадон, как пояснила врач-нарколог, представляет собой синтетический опиоид, превосходящий героин по силе воздействия. У пожилых людей его приём провоцирует жировой гепатоз — перерождение печёночной ткани, при котором функциональные клетки замещаются жировыми, — а также поражение сосудистой системы. Зависимость, отметила эксперт, формируется уже после второго употребления, а отказ от препарата вызывает выраженный абстинентный синдром.

Смертельная опасность метадона, по словам Татьяны Езерской, заключается в угнетении дыхательной функции: жертва засыпает и перестаёт дышать. Препарат, добавляемый в капсулы в виде голубых кристаллов, оказывает седативный эффект, вызывает эйфорию и благодушие. Эксперт не исключила, что Тарховы в состоянии абстиненции были психологически уязвимы и поддавались внешнему управлению, а смерть наступила во сне — без болевых ощущений.

Виктор и Наталья Тарховы исчезли в конце декабря 2024 года. Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) было возбуждено 3 февраля 2025 года. По версии следствия, их внучка Екатерина Тархова на протяжении десяти дней подмешивала в ежедневные лекарственные капсулы деда и бабушки метадон. После того как супруги скончались, их тела были заморожены жидким азотом, распилены сабельной пилой, а останки раскиданы по мусорным контейнерам на территории Самары.

Соисполнителем Екатерина Тарховой следствие называет Дмитрия Метревели — предпринимателя с медицинским образованием. Разработку преступной схемы приписывают его тете Светлане Метревели. Мать Светланы, Таисия Киселева, по данным силовиков, содействовала продаже автомобиля Натальи Тарховой (Toyota RAV4), имитируя при телефонном разговоре голос владелицы.

Екатерина Тархова содержится в СИЗО. Светлана и Дмитрий Метревели покинули Россию и объявлены в международный розыск. Таисия Киселева находится под домашним арестом.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дело об убийстве Виктора Тархова дошло до думы».

Георгий Портнов